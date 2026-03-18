500 поваров готовили для Сулеймана особенное блюдо из фарша: рецепт Кефтези по-измирски

18 марта 2026 07:00
Кадр из сериала «Великолепный век»

Это блюдо может стать коронным на любом столе. 

В гареме Османской империи еде придавали большое значение. Султаны обожали роскошный стол, Сулейман не был исключением. Кухня дворца Топкапы разрослась с нескольких десятков до тысячи человек за одно столетие. В XV веке там служили около 100 поваров и помощников, а к 1600 году штат достиг примерно 1 000 человек.

При Сулеймане в XVI веке численность персонала выросла до около 500 человек. Все они готовили для султана кондитерские изделия, напитки и изысканные блюда. Османские правители придавали большое значение пышности и комфорту. Это касалось и придворных кухонь: в кладовых хранились редкие специи и деликатесы.

В их запасах была, в частности, измельчённая орхидея и другие экзотические приправы. Продукты доставляли из разных уголков империи и из соседних стран, в том числе из Персии и Китая. Одним из любимых блюд султана были Кефтези по-измирски. Мы поделимся рецептом. Это простое мясное блюдо, популярное в повседневной кухне в Топкапы. Его готовят из мясного фарша и подают как основные блюда.

Для приготовления нужны:

  • Говяжий фарш — 700 гр.;
  • Луковица (большая) — 1 шт.;
  • Хлебные крошки — 4 ст. л.;
  • Паприка — 1 ч. л.;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Зелень (петрушка, кинза) — по вкусу;
  • Помидоры (крупные) — 3 шт.;
  • Красный перец (крупный) — 5 шт.;
  • Вода — по необходимости;
  • Томатная паста — 2 ст. л.;
  • Картофель — 1 кг.;
  • Чеснок — 2–3 зубчика;
  • Соль, перец — по вкусу;
  • Оливковое масло — для жарки (по необходимости).

Способ приготовления

  1. Репчатый лук мелко нашинкуйте и поджарьте до легкого золотого цвета.
  2. В миске перемешайте фарш с поджаренным луком, панировочными сухарями, мелко нарезанной зеленью и яйцом. Посолите и добавьте чайную ложку паприки.
  3. Слепите небольшие котлетки. Обжарьте их в разогретом оливковом масле по 1–2 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
  4. Картофель очистите и разрежьте на четвертинки. Смешайте с томатной пастой и поджарьте до золотистой корочки — тогда он не развалится при тушении.
  5. Снимите кожицу с помидоров и нарежьте мякоть мелкими кубиками.
  6. Красный перец запеките в пакете, чтобы легче было снять шкурку. Очистите, удалите семена и нарежьте полосками.
  7. В глубокую кастрюлю выложите поджаренный картофель, котлетки, помидоры и перец. Залейте очень горячей водой так, чтобы продукты были покрыты, и тушите на медленном огне примерно час, пока соус не загустеет. За 30 минут до конца добавьте очищенный от семян острый зеленый перец и крупно рубленый чеснок.
Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Камилла Булгакова
