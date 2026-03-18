500 поваров готовили для Сулеймана особенное блюдо из фарша: рецепт Кефтези по-измирски

В гареме Османской империи еде придавали большое значение. Султаны обожали роскошный стол, Сулейман не был исключением. Кухня дворца Топкапы разрослась с нескольких десятков до тысячи человек за одно столетие. В XV веке там служили около 100 поваров и помощников, а к 1600 году штат достиг примерно 1 000 человек.

При Сулеймане в XVI веке численность персонала выросла до около 500 человек. Все они готовили для султана кондитерские изделия, напитки и изысканные блюда. Османские правители придавали большое значение пышности и комфорту. Это касалось и придворных кухонь: в кладовых хранились редкие специи и деликатесы.

В их запасах была, в частности, измельчённая орхидея и другие экзотические приправы. Продукты доставляли из разных уголков империи и из соседних стран, в том числе из Персии и Китая. Одним из любимых блюд султана были Кефтези по-измирски. Мы поделимся рецептом. Это простое мясное блюдо, популярное в повседневной кухне в Топкапы. Его готовят из мясного фарша и подают как основные блюда.

Для приготовления нужны:

Говяжий фарш — 700 гр.;

Луковица (большая) — 1 шт.;

Хлебные крошки — 4 ст. л.;

Паприка — 1 ч. л.;

Яйцо — 1 шт.;

Зелень (петрушка, кинза) — по вкусу;

Помидоры (крупные) — 3 шт.;

Красный перец (крупный) — 5 шт.;

Вода — по необходимости;

Томатная паста — 2 ст. л.;

Картофель — 1 кг.;

Чеснок — 2–3 зубчика;

Соль, перец — по вкусу;

Оливковое масло — для жарки (по необходимости).

Способ приготовления