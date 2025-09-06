Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Сулейман на его фоне просто истеричка»: в Сети выбрали идеального мужчину из «Великолепного века»

«Сулейман на его фоне просто истеричка»: в Сети выбрали идеального мужчину из «Великолепного века»

6 сентября 2025 16:40
Кадр из сериала «Великолепный век»

Предпочтения оказались не на стороне султана.

Среди множества харизматичных мужчин «Великолепного века» именно образ Малкочоглу Бали-бея вызвал особую симпатию у аудитории. Его персонаж сочетал в себе бесстрашие на поле боя, преданность государству и трогательную нежность в личных отношениях.

Но почему же именно Бали-бея так полюбили фанатки проекта?

Кто сыграл Малкочоглу Бали-Бея

Роль легендарного Малкочоглу Бали-бея воплотил турецкий актёр Бурак Озчивит. Он создал образ не просто воина, а безграничной преданности.

При этом, в персонаже не было классической красоты — скорее, его можно было назвать характерно-притягательным. Но женщины по обе стороны экрана теряли от него голову.

Кадр из сериала «Великолепный век»

История Малкочоглу Бали-Бея

Секрет обаяния Малкочоглу Бали-бея кроется не в идеальной внешности, а в силе характера. В отличие от многих героев «Великолепного века», он избегал дворцовых интриг, оставаясь верным защитником династии. Его готовность пожертвовать жизнью за султана Сулеймана и непоколебимая честь создавали образ, которым невозможно не восхищаться.

После смерти возлюбленной Армин, скончавшейся в день свадьбы, он так и не смог открыть сердце другой женщине. Даже чувства Михримах-султан, дочери правителя, оставили его равнодушным — хотя этот брак сулил бы ему невероятное возвышение.

Единственной, кто вызвал в нём ответное чувство, стала крымская принцесса Айбиге-хатун. Но и здесь долг и память о прошлой любви оказались сильнее страсти. Да и роман рассыпался под действием внешних обстоятельств.

Каждая из женщин, появлявшихся в жизни героя, искала в нём что-то своё. Эленика, искренне влюблённая, надеялась на взаимность. Сильвия, движимая политическим расчётом, пыталась использовать его влияние.

Эсмахан-султан видела в нём инструмент для мелких интриг против кузины. Даже мельком показанная Салиха-хатун, вероятно, была очарована его статусом. Но ни одна из них не смогла затронуть его сердце. И это вызвало уважение у зрительниц.

«Идеальный мужчина — суровый, немногословный, который может справляться с эмоциями. Достойный кандидат в мужья, на него можно положиться», «Бали-Бей — идеал, Сулейман на его фоне просто истеричка», — пишут комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что сериал скрыл одну конкретную султаншу.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Читать дальше 29 сентября 2025
«Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан «Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан Читать дальше 27 сентября 2025
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Читать дальше 28 сентября 2025
Почему Фирузе на самом деле никогда бы не оказалась в гареме Сулеймана: эта особенность делала ее «бракованной» Почему Фирузе на самом деле никогда бы не оказалась в гареме Сулеймана: эта особенность делала ее «бракованной» Читать дальше 27 сентября 2025
«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов «Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов Читать дальше 26 сентября 2025
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей «Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей Читать дальше 29 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше