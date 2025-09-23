Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сулейман лично запретил в гареме эти два продукта: даже ради Хюррем не сделали исключение

Сулейман лично запретил в гареме эти два продукта: даже ради Хюррем не сделали исключение

23 сентября 2025 07:00
Кадр из сериала «Великолепный век»

Султан руководствовался заботой о девушках.

Гарем османского султана напоминал автономное государство со своими строгими законами и иерархией. И в сериале «Великолепный век» устои этого «государства» показали лишь слегка.

Многочисленные правила регламентировали каждую деталь жизни наложниц, включая ограничения в еде. Существовал целый свод запретов на определённые продукты — некоторые из них лично инициировал султан Сулейман.

Меню наложниц в гареме

Питание наложниц в султанском гареме было далеко от кулинарной роскоши — их меню оставалось простым и скромным. Хотя девушки не голодали, о богатых пирах речи не шло. Всё изменилось с приходом к власти Сулеймана Великолепного, который значительно увеличил бюджет гарема.

Вся еда готовилась на одной кухне дворца Топкапы, ежедневно подавали свежие блюда. Все порции были индивидуальными, причём размер султанской трапезы ненамного превышал порции рабынь.

Наложницы получали три полноценных приёма пищи в день плюс сезонные перекусы — фрукты, орехи или сладости в зависимости от времени года.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Разрешенные и запрещенные продукты

Основу рациона составляли говядина, баранина, различные виды птицы, свежая зелень, молочные продукты и крупы. Такой набор позволял поварам создавать множество блюд — от сытных мясных яств до лёгких овощных закусок.

Особой популярностью пользовалась вяленая говядина, которая подавалась в будничные дни. Сладости не были под запретом: девушки наслаждались традиционным шербетом, мёдом и свежими фруктами.

Однако существовали и строгие табу. Под полным запретом находилась любая рыба и мясо с кровью. Эти ограничения, утверждённые лично Сулейманом, объяснялись заботой о здоровье обитательниц гарема.

Любые продукты, которые могли вызвать болезни, отравления или ослабить организм, исключались из меню. Особенно это касалось матерей его наследников. И именно рыба и сырое мясо провоцировали в то время проблемы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в Сети выбрали идеального мужчину из «Великолепного века».

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Читать дальше 29 сентября 2025
«Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан «Теперь я хочу идти с тобой вместе, Рустем»: историки наконец раскопали, каким был последний день жизни Михримах-султан Читать дальше 27 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Читать дальше 28 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше