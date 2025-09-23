Сулейман лично запретил в гареме эти два продукта: даже ради Хюррем не сделали исключение

Гарем османского султана напоминал автономное государство со своими строгими законами и иерархией. И в сериале «Великолепный век» устои этого «государства» показали лишь слегка.

Многочисленные правила регламентировали каждую деталь жизни наложниц, включая ограничения в еде. Существовал целый свод запретов на определённые продукты — некоторые из них лично инициировал султан Сулейман.

Меню наложниц в гареме

Питание наложниц в султанском гареме было далеко от кулинарной роскоши — их меню оставалось простым и скромным. Хотя девушки не голодали, о богатых пирах речи не шло. Всё изменилось с приходом к власти Сулеймана Великолепного, который значительно увеличил бюджет гарема.

Вся еда готовилась на одной кухне дворца Топкапы, ежедневно подавали свежие блюда. Все порции были индивидуальными, причём размер султанской трапезы ненамного превышал порции рабынь.

Наложницы получали три полноценных приёма пищи в день плюс сезонные перекусы — фрукты, орехи или сладости в зависимости от времени года.

Разрешенные и запрещенные продукты

Основу рациона составляли говядина, баранина, различные виды птицы, свежая зелень, молочные продукты и крупы. Такой набор позволял поварам создавать множество блюд — от сытных мясных яств до лёгких овощных закусок.

Особой популярностью пользовалась вяленая говядина, которая подавалась в будничные дни. Сладости не были под запретом: девушки наслаждались традиционным шербетом, мёдом и свежими фруктами.

Однако существовали и строгие табу. Под полным запретом находилась любая рыба и мясо с кровью. Эти ограничения, утверждённые лично Сулейманом, объяснялись заботой о здоровье обитательниц гарема.

Любые продукты, которые могли вызвать болезни, отравления или ослабить организм, исключались из меню. Особенно это касалось матерей его наследников. И именно рыба и сырое мясо провоцировали в то время проблемы.

