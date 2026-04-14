Сулейман ценил в женщинах только эти качества: он сошел с ума от Фирузе не просто так

14 апреля 2026 12:19
Кадр из сериала «Великолепный век»

Не только Хюррем могла его поразить.

Сериал «Великолепный век» рисует образ Сулеймана как мужчины исключительной привлекательности, вокруг которого постоянно кипят женские страсти. Гарем полон красавиц, мечтающих о его внимании, и хотя Хюррем с самого начала стремилась стать главной фавориткой, отдельным наложницам временами удавалось завоевать расположение повелителя.

Секрет заключался в том, что у султана имелся собственный, неписаный перечень качеств, которые он ценил в женщинах превыше всего.

Ключевым пунктом этого списка была лояльность. Именно на этом сыграла Валиде, сумевшая посеять в душе правителя сомнения в искренности рыжеволосой избранницы.

При этом падишах обожал отважных девушек, готовых на дерзкие поступки ради его благосклонности. Видимо, поэтому он и поддался мимолётному увлечению Фирузе.

Однако дерзость не должна была переходить в своеволие: умение признавать власть и подчиняться тоже входило в число важнейших критериев. Хюррем обладала редким даром — она чутко улавливала эти переменчивые настроения властелина. Помимо прочего, Сулеймана привлекала женская хрупкость и незащищённость: это пробуждало в нём защитника и позволяло проявлять лучшие мужские качества.

Бесспорно, внешность для султана тоже имела значение — все его избранницы блистали яркой, запоминающейся красотой. Но не меньшее внимание он уделял уму и образованности. Фирузе, например, покорила его тем, что могла поддержать разговоры на философские темы, что было редкостью в гареме.

А вот Хюррем выделялась на фоне других своей лёгкостью, искромётным юмором и неиссякаемой жизнерадостностью. В её обществе он на время забывал о неподъёмном грузе государственных забот — переставал быть падишахом и просто чувствовал себя обычным счастливым человеком.

И эта способность дарить ему душевный покой, вероятно, оказалась важнее всех интриг и стала решающей причиной, почему именно Хюррем заняла в его сердце то уникальное место, которое никто так и не смог оспорить.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
