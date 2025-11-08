Меню
Сухоруков в «Брате» говорил слишком мягко — Балабанову не понравилось: вот кто озвучил Татарина в легендарном фильме 90-х

8 ноября 2025 11:21
Кадр из фильма «Брат»

Досталось не только Сухорукову, кстати.

Балабанов мог бы снять гениальную сцену — и всё равно заставил бы актёров говорить чужими голосами. В фильме «Брат» многие звучат не своими, а одному из лучших — Виктору Сухорукову — повезло меньше всех.

Голоса, которых не было

У Балабанова звук был не меньше частью режиссуры, чем кадр. Он создавал героев как конструктор: лицо одно, голос другого. Если интонация звучала не так, как он хотел, — он просто заменял её.

Таксист в Нью-Йорке говорит голосом Юрия Стоянова, мать братьев — Ниной Усатовой, проститутка Мэрилин — Натальей Даниловой, а Круглый — Александром Строевым.

Даже случайные бандиты звучат «чужими». Для Балабанова идеальный фильм должен звучать как песня — без фальши.

Когда переозвучили легенду

Но самым странным решением стала замена голоса Сухорукова. Его Татарин — один из самых узнаваемых героев фильма. И всё же в финале его озвучил Алексей Полуян — тот самый капитан Журов из «Груза 200».

Кадр из фильма «Брат»

Разница почти незаметна, но для Балабанова она была принципиальной. Сухоруков говорил слишком мягко. Полуян добавил ту жёсткость, без которой Татарин терял хищность.

Голоса меняются местами

Позже всё повторилось наоборот: в «Грузе 200» уже Сухоруков озвучил Полуяна. Два актёра словно обменялись голосами — странная режиссёрская игра, которую понять можно только по-балабановски: звук — это тоже характер.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Данила Багров ездил именно на «Вольво».

Фото: Кадр из фильма «Брат»
Екатерина Адамова
