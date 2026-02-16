Меню
Судьбы этих животных заслуживают отдельных фильмов: где нашли зверей для новинки проката «Красавица»

16 февраля 2026 12:00
Кадр из фильма «Красавица»

Работать с ними оказалось непросто.

19 февраля 2026 года в прокат выходит «Красавица» — фильм о блокаде Ленинграда. В центре сюжета сотрудники Ленинградского зоосада и их попытки сохранить животных в осаждённом городе.

Это история не столько о войне, сколько о том, как люди цепляются за жизнь и не бросают тех, кого приручили, даже когда самим осталось недолго.

В фильме «Красавица» — актеры, имена которых говорят сами за себя, но главные артисты всё же не они. В фильме снимались настоящие звери, и работа с ними превратилась в отдельный квест. Дрессировщики, терпение и десятки дублей — иначе с непредсказуемыми исполнителями никак.

Сюжет фильма «Красавица»

Декабрь 1941 года. Ленинград в блокаде, и выживают здесь не только люди. Животные в зоосаде мёрзнут, голодают и гибнут от обстрелов.

Смотрительница Евдокия Дашина и её коллеги делают невозможное — пытаются сохранить тех, кто остался. Особенно трудно с бегемотихой по кличке Красавица.

Каждый день ей нужно сорок килограммов корма и четыреста литров воды. Но где их взять в городе, где люди недополучают даже хлеба.

Животные в фильме «Красавица»

В «Красавице» задействовано много животных, и к их поиску подошли нестандартно. Частные зоопарки решили не трогать — искали артистов там, где зверей не эксплуатируют. Брали из питомников, приютов и хосписов, где животные доживают век после цирка или тяжёлой судьбы.

Верблюдица приехала с ранчо под Гатчиной — до этого она уже снималась у Алексея Германа‑младшего в «Воздухе». Оленя нашли там же, обезьянка оказалась ручной и приходила на площадку с хозяйкой. Медведя предоставил цирк.

Кадр из фильма «Красавица»

Сложнее всего сложилось с тигрёнком Маруськой. Волонтёры нашли её в ужасном состоянии: бывшие хозяева держали как игрушку, не кормили, не лечили. До приезда съёмочной группы жить ей оставалось месяца два.

Маруську забрали, выходили, поселили в Доме тигра под Петербургом. Теперь она снимается в кино вместе с взрослой тигрицей Каталиной из того же хосписа.

А вот ради главной звезды фильма — бегемотихи Красавицы — команде пришлось лететь на съемки в Новосибирск. Там выступает Тофик Ахундов, один из немногих дрессировщиков в мире, кто умеет обращаться с этими животными.

Постройка вольеров, работа ветеринаров, консультантов, сопровождающих животных — все эти детали потребовали невероятных сил от всей съемочной группы. Оценить их старания можно будет в кино уже скоро.

Кадр из фильма «Красавица»
Фото: Кадры из фильма «Красавица»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
