Судьбу Брагина из «Первого отдела» решили в Сети: «Сколько может он в полковниках бегать?»

Фанаты российских детективов точно знают сериал «Первый отдел». Проект с высоким рейтингом в 8,1 уже несколько лет держит аудиторию в напряжении своими сложными делами.

На данный момент вышло четыре полноценных сезона, и работа над пятым в самом разгаре. Создатели готовят для поклонников масштабное продолжение — целых 30 новых серий.

Премьеру пятого сезона ожидают в 2026 году, скорее всего, уже в первой его половине. И поклонники вовсю строят теории о том, какие испытания ждут любимых героев дальше.

Брагин в «Первом отделе»

В основном, предположения фанатов касаются карьеры Юрия Брагина. Первый сезон он начал в звании полковника, а значит есть куда расти.

«С Брагиным есть ещё куда "развивать" — до генерала понятно же», «Сколько может он в полковниках-то бегать, пора уже остепениться», — обсуждают в Сети.

Пятый сезон «Первого отдела»

Правда, генеральских погон Брагину придется ждать еще не один сезон. В новых сериях уголовное дело против его жены будет закрыто, хотя настоящий виновник так и останется безнаказанным.

После этого Брагин вернётся на службу, но уже не на прежнюю высокую должность. Его определят обычным следователем в один из отдалённых районов Петербурга.

Вскоре он узнаёт, что его предшественник на этом месте бесследно пропал. Постепенно герой начинает понимать, что исчезновение коллеги как-то связано со старым, давно заброшенным делом.

