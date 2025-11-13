Судьба Пола была на волоске: этот герой готов был разрушить династию Атрейдесов, но Дени Вильнев не показал его в «Дюне»

А ведь персонаж имел важное значение в сюжете.

Экранизация «Дюны» Дени Вильнёва в целом сохранила верность литературному первоисточнику. Тем не менее, в процессе адаптации некоторые персонажи были исключены из повествования.

Наиболее заметной потерей, по мнению поклонников саги, стал граф Хасимир Фенринг. Этот персонаж занимал важное место в оригинальной истории, обладая в империи репутацией неординарной и влиятельной фигуры.

Происхождение графа Фенринга

Граф Хасимир Фенринг стал продуктом многовековой генетической программы Бене Гессерит. Изначально он рассматривался как потенциальный Квисатц Хадерах, но генетические отклонения сделали его непригодным для этой роли.

Несмотря на физические ограничения, Фенринг развил в себе исключительные способности, научившись полностью скрывать свое присутствие от провидцев, включая самого Пола Атрейдеса.

Его близость к императорскому двору началась с детства — благодаря матери, служившей кормилицей Шаддама IV, он с ранних лет общался с будущим правителем. Эта дружба открыла ему доступ к самым закрытым кругам власти.

С юности Фенринг начал оттачивать навыки убийцы. Его уникальная способность сочетать хладнокровие с искусством скрытности делала графа идеальным инструментом для тайных операций императорского двора. Вскоре у него было негласное звание самого опасного человека Империи.

Граф Фенриг при Атрейдесах

После прихода к власти Пола Атрейдеса семья Фенрингов оказалась в изгнании на Салусе Секундус. Хасимир и его супруга Марго взяли на воспитание Мари — дочь Фейда-Рауты Харконнена, видя в ней потенциал нового Квисатц Хадераха.

Они сознательно оградили девочку от влияния Бене Гессерит, желая сохранить её независимость.

На планете Тлулакс юная Мари проявила неожиданные способности, устранив клона Талло, который представлял угрозу для местного населения. Этот успех убедил Фенрингов в правильности их методов воспитания.

Они устроили Мари в императорский дворец, где она сблизилась с Алией Атрейдес, готовясь к выполнению своей главной миссии.

Во время торжественного приёма был приведён в действие тщательно разработанный план покушения. Мари почти удалось нейтрализовать императора, но Алия вступила в схватку, защищая брата.

Воспользовавшись замешательством Пола, узнавшего о происхождении Мари, Хасимир нанёс ему точный удар кинжалом. Лишь экстренное применение Воды Жизни спасло императора. В качестве наказания за организованное покушение супруги Фенринг были отправлены в вечную ссылку.

Финал графа Фенрига

После повторной ссылки на Салусу Секундус Хасимир Фенринг продолжил свою политическую игру. Во время визита леди Джессики Атрейдес и Чани на планету он вместе со свергнутым императором Шаддамом искусно расспрашивали Джессику о методах правления её сына, акцентируя внимание на жестоких аспектах его режима.

Эта масштабная затея не увенчалась успехом, и династия Атрейдесов сохранила контроль над империей. Не сумев реализовать планы по перевороту власти, один из самых опасных и влиятельных людей из «Дюны» завершил жизнь в изгнании, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

