«Стыдно должно было показывать»: на НТВ вышел финал «Васьки» и стало очевидно — с «Невским» ничего общего

Поклонники «Первого отдела» и «Невского» особенно ждали новинку октября на НТВ, сериал «Васька». Это проект от тех же создателей и опять был посвящен службе и человеческим принципам.

Накануне зрители увидели финал и смогли составить свое впечатление о картине. И, как выяснилось, сравнения с «Невским» она не выдерживает.

Сюжет сериала «Васька»

Александр Петрович Емелин, педантичный полковник полиции, многие годы возглавлял уголовный розыск Василеостровского района. Опытный подводник в прошлом, он рассчитывал на повышение до начальника отдела.

Однако руководство сделало неожиданный ход, назначив на эту должность полковника Василия Емельянова. Прибывший из другого города оперативник с непростым характером сразу вошел в конфликт с Емелиным.

Но со временем смелый и принципиальный Емельянов сумел завоевать авторитет у коллег. А отдел продолжил работу, погружаясь в водоворот новых уголовных дел и запутанных расследований.

Отзывы о финале «Васьки»

Зрителей финал сериала не впечатлил, впрочем как и весь сезон. Сначала их даже обрадовало отсутствие громких звезд в состав, но потом начало казаться, что актеры с материалом не справляются.

Сказался и не самый проработанный сценарий. Никакой крепкой интриги, которая бы держала в напряжении до конца, сериал не предложил.

«Слабый сериал, артисты слабо выкладываются, трудно кого-то отметить, и сценарий будто на коленках сделан», «Какое неудачное название, такой же неудачный и сериал. Два перекошенных от злости лица ищут каких-то бандюков, которых тут же и находят», «Единственное сходство с "Невским" — это только количество серий, даже никакого сравнения не выдерживает это "мыло"», «Этот сериал даже стыдно показывать, просто какой-то театральный кружок», — пишут комментаторы.

