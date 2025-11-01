Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Стыдно должно было показывать»: на НТВ вышел финал «Васьки» и стало очевидно — с «Невским» ничего общего

«Стыдно должно было показывать»: на НТВ вышел финал «Васьки» и стало очевидно — с «Невским» ничего общего

1 ноября 2025 16:11
Кадр из сериала «Васька»

Аудиторию картина не впечатлила.

Поклонники «Первого отдела» и «Невского» особенно ждали новинку октября на НТВ, сериал «Васька». Это проект от тех же создателей и опять был посвящен службе и человеческим принципам.

Накануне зрители увидели финал и смогли составить свое впечатление о картине. И, как выяснилось, сравнения с «Невским» она не выдерживает.

Сюжет сериала «Васька»

Александр Петрович Емелин, педантичный полковник полиции, многие годы возглавлял уголовный розыск Василеостровского района. Опытный подводник в прошлом, он рассчитывал на повышение до начальника отдела.

Однако руководство сделало неожиданный ход, назначив на эту должность полковника Василия Емельянова. Прибывший из другого города оперативник с непростым характером сразу вошел в конфликт с Емелиным.

Но со временем смелый и принципиальный Емельянов сумел завоевать авторитет у коллег. А отдел продолжил работу, погружаясь в водоворот новых уголовных дел и запутанных расследований.

Кадр из сериала «Васька»

Отзывы о финале «Васьки»

Зрителей финал сериала не впечатлил, впрочем как и весь сезон. Сначала их даже обрадовало отсутствие громких звезд в состав, но потом начало казаться, что актеры с материалом не справляются.

Сказался и не самый проработанный сценарий. Никакой крепкой интриги, которая бы держала в напряжении до конца, сериал не предложил.

«Слабый сериал, артисты слабо выкладываются, трудно кого-то отметить, и сценарий будто на коленках сделан», «Какое неудачное название, такой же неудачный и сериал. Два перекошенных от злости лица ищут каких-то бандюков, которых тут же и находят», «Единственное сходство с "Невским" — это только количество серий, даже никакого сравнения не выдерживает это "мыло"», «Этот сериал даже стыдно показывать, просто какой-то театральный кружок», — пишут комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали сериал «Васька».

Фото: Кадры из сериала «Васька»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
6 минут, 118 000 000 зрителей и один уставший Медведь: секрет успеха серии «Будьте здоровы!» из «Маши и Медведя» 6 минут, 118 000 000 зрителей и один уставший Медведь: секрет успеха серии «Будьте здоровы!» из «Маши и Медведя» Читать дальше 31 октября 2025
Кто маньяк в сериале «Как приручить лису»? Самые популярные догадки зрителей перед финалом Кто маньяк в сериале «Как приручить лису»? Самые популярные догадки зрителей перед финалом Читать дальше 31 октября 2025
Второй сезон «Детей перемен» будет эпичней первого: Исакова уже не мама, а крутой босс мафии в кожанке - все это показали в свежем тизере Второй сезон «Детей перемен» будет эпичней первого: Исакова уже не мама, а крутой босс мафии в кожанке - все это показали в свежем тизере Читать дальше 31 октября 2025
Сериал «Сонино царство» не зря держал в напряжении до самого финала: чем заканчивается новый хит с «России-1» Сериал «Сонино царство» не зря держал в напряжении до самого финала: чем заканчивается новый хит с «России-1» Читать дальше 30 октября 2025
Сколько серий в сериале «Как приручить лису»? Не 150 и даже не 20 — детектив можно осилить всего за один выходной Сколько серий в сериале «Как приручить лису»? Не 150 и даже не 20 — детектив можно осилить всего за один выходной Читать дальше 30 октября 2025
«Просто ремейк любого голливудского боевика»: в Сети назвали главный минус «Невского» — сериал вам тоже что-то напоминает? «Просто ремейк любого голливудского боевика»: в Сети назвали главный минус «Невского» — сериал вам тоже что-то напоминает? Читать дальше 30 октября 2025
Сейчас ее заклеймили словом «токсик», а в СССР так проявляли любовь: что не так с мамой Нины Соломатиной в фильме «Карнавал» Сейчас ее заклеймили словом «токсик», а в СССР так проявляли любовь: что не так с мамой Нины Соломатиной в фильме «Карнавал» Читать дальше 2 ноября 2025
Не так уж он и отличался от человека: сколько весил Т-800 из «Терминатора»? Не так уж он и отличался от человека: сколько весил Т-800 из «Терминатора»? Читать дальше 2 ноября 2025
«У тебя кардан стучит»: странная деталь фильма «Москва слезам не верит», которую зрители обсуждают до сих пор «У тебя кардан стучит»: странная деталь фильма «Москва слезам не верит», которую зрители обсуждают до сих пор Читать дальше 2 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше