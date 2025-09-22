Ствол в бардачке, кассеты «Комбинации» и запах дешёвого бензина: 10 сериалов про 90-е, которые показывают Россию без прикрас

От «Бригады» до «Лихих»: об эпохе самой крепкой дружбы и мучительного предательства.

90-е стали для российского кино эпохой особой силы: криминальные драмы, истории подростков и музыкальные байопики отразили ту жизнь, где за одной дверью стояли любовь и дружба, а за другой — насилие и предательство.

Сегодня эти сериалы возвращают зрителей в то время, когда ствол в бардачке был повседневностью.

«Бригада» (2002)

История о четырёх друзьях, которые становятся частью криминального мира. Харизматичный Белов и его компания превратили бандитскую драму в культовый сериал с рейтингом IMDb 8,3.

«Бандитский Петербург» (2000–2007)

Переплетение искусства и преступности, легендарная песня «Город, которого нет» и мрачный Петербург. Первые сезоны по книгам Андрея Константинова остаются эталоном жанра. IMDb: 7,8.

«Мир! Дружба! Жвачка!» (2020–2023)

Подростки 90-х против бандитов, первая любовь и первая кровь. Сериал подарил зрителям новый взгляд на эпоху глазами тех, кто только начинал взрослеть. IMDb: 7,9.

«Аутсорс» (2025)

Тюрьма Камчатки и бизнес на человеческих жизнях — сериал показывает мрачнейшую сторону 90-х. История, основанная на рассказе Драгунского, шокирует даже искушённого зрителя. IMDb: 7,8.

«90-е. Весело и громко» (2018)

Лёгкая и ироничная история о том, как музыканты и афганец создали группу ради выживания. Это комедия про бандитов и шоу-бизнес одновременно. IMDb: 7,7.

«Комбинация» (2024)

Не только «Бухгалтер», но и целая эпоха поп-музыки. Сериал про взлёт одной из самых ярких женских групп 90-х, где главным героем становятся не певицы, а их продюсер. IMDb: 7,6.

«Дети перемен» (2024)

Мать-одиночка, трое сыновей и разные пути, которые ведут в криминал, искусство и контрабанду. Сериал балансирует между драмой и театральной метафоричностью. IMDb: 7,5.

«Лихие» (2024)

История киллера Павла Лиховцева и его сына, превращённого в убийцу. Брутальный сериал Юрия Быкова показывает, что 90-е оставили шрамы на нескольких поколениях. IMDb: 7,3.

«Путешествие на солнце и обратно» (2025)

Карточный шулер, его семья и метафоричная история взросления в эпоху криминала. Сериал добавляет в 90-е элементы сказочности и трагизма. IMDb: 6,8.

«Улицы разбитых фонарей» (1997–2019)

Самый долгоживущий сериал эпохи — 16 сезонов о петербургских операх, которые шли по тонкой грани между долгом и усталостью. IMDb: 6,7.

Название Год Жанр IMDb Бригада 2002 Драма, криминал 8,3 Мир! Дружба! Жвачка! 2020–2023 Драма, криминал 7,9 Бандитский Петербург 2000–2007 Драма, криминал 7,8 Аутсорс 2025 Драма, криминал 7,8 90-е. Весело и громко 2018 Комедия 7,7 Комбинация 2024 Драма, музыкальный 7,6 Дети перемен 2024 Драма, криминал 7,5 Лихие 2024 – наст. время Драма, криминал 7,3 Путешествие на солнце и обратно 2025 Драма, криминал 6,8 Улицы разбитых фонарей 1997–2019 Драма, криминал 6,7

