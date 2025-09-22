Ствол в бардачке, кассеты «Комбинации» и запах дешёвого бензина: 10 сериалов про 90-е, которые показывают Россию без прикрас

90-е стали для российского кино эпохой особой силы: криминальные драмы, истории подростков и музыкальные байопики отразили ту жизнь, где за одной дверью стояли любовь и дружба, а за другой — насилие и предательство.
Сегодня эти сериалы возвращают зрителей в то время, когда ствол в бардачке был повседневностью.
«Бригада» (2002)
История о четырёх друзьях, которые становятся частью криминального мира. Харизматичный Белов и его компания превратили бандитскую драму в культовый сериал с рейтингом IMDb 8,3.
«Бандитский Петербург» (2000–2007)
Переплетение искусства и преступности, легендарная песня «Город, которого нет» и мрачный Петербург. Первые сезоны по книгам Андрея Константинова остаются эталоном жанра. IMDb: 7,8.
«Мир! Дружба! Жвачка!» (2020–2023)
Подростки 90-х против бандитов, первая любовь и первая кровь. Сериал подарил зрителям новый взгляд на эпоху глазами тех, кто только начинал взрослеть. IMDb: 7,9.
«Аутсорс» (2025)
Тюрьма Камчатки и бизнес на человеческих жизнях — сериал показывает мрачнейшую сторону 90-х. История, основанная на рассказе Драгунского, шокирует даже искушённого зрителя. IMDb: 7,8.
«90-е. Весело и громко» (2018)
Лёгкая и ироничная история о том, как музыканты и афганец создали группу ради выживания. Это комедия про бандитов и шоу-бизнес одновременно. IMDb: 7,7.
«Комбинация» (2024)
Не только «Бухгалтер», но и целая эпоха поп-музыки. Сериал про взлёт одной из самых ярких женских групп 90-х, где главным героем становятся не певицы, а их продюсер. IMDb: 7,6.
«Дети перемен» (2024)
Мать-одиночка, трое сыновей и разные пути, которые ведут в криминал, искусство и контрабанду. Сериал балансирует между драмой и театральной метафоричностью. IMDb: 7,5.
«Лихие» (2024)
История киллера Павла Лиховцева и его сына, превращённого в убийцу. Брутальный сериал Юрия Быкова показывает, что 90-е оставили шрамы на нескольких поколениях. IMDb: 7,3.
«Путешествие на солнце и обратно» (2025)
Карточный шулер, его семья и метафоричная история взросления в эпоху криминала. Сериал добавляет в 90-е элементы сказочности и трагизма. IMDb: 6,8.
«Улицы разбитых фонарей» (1997–2019)
Самый долгоживущий сериал эпохи — 16 сезонов о петербургских операх, которые шли по тонкой грани между долгом и усталостью. IMDb: 6,7.
|Название
|Год
|Жанр
|IMDb
|Бригада
|2002
|Драма, криминал
|8,3
|Мир! Дружба! Жвачка!
|2020–2023
|Драма, криминал
|7,9
|Бандитский Петербург
|2000–2007
|Драма, криминал
|7,8
|Аутсорс
|2025
|Драма, криминал
|7,8
|90-е. Весело и громко
|2018
|Комедия
|7,7
|Комбинация
|2024
|Драма, музыкальный
|7,6
|Дети перемен
|2024
|Драма, криминал
|7,5
|Лихие
|2024 – наст. время
|Драма, криминал
|7,3
|Путешествие на солнце и обратно
|2025
|Драма, криминал
|6,8
|Улицы разбитых фонарей
|1997–2019
|Драма, криминал
|6,7
Источник: Лайфхакер
Также прочитайте: Кинг назвал 10 лучших фильмов в истории кино: 6 из 70-х, 3 из 40-х, 1 из 90-х — но ни одной его экранизации