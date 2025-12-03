«Студентка, комсомолка, спортсменка!» — может, это про вас, а не Нину? Пройдите быстрый тест по цитатам из «Кавказской пленницы» и узнайте

Проверьте память на культовые реплики, которые давно стали частью народного фольклора.

Фильм «Кавказская пленница» — это не просто комедия, а целый словарь цитат на все случаи жизни.

Картина Леонида Гайдая давно вышла за рамки обычного кино и стала частью повседневной речи: её героев цитируют на застольях, в автобусах, на работе и даже в семейных спорах.

История Шурика, Нины, товарища Саахова и легендарной троицы авантюристов давно разобрана на реплики, каждая из которых живёт собственной жизнью.

Режиссёр Леонид Гайдай создал редкий пример абсолютного народного кино, где каждая сцена работает до сих пор, а юмор не стареет десятилетиями.

Здесь есть всё: кавказский колорит, музыкальные номера, фарс, абсурд и тонкая ирония. И, конечно, герои, которых невозможно забыть.

А теперь попробуйте проверить, насколько хорошо вы помните, кто именно в фильме произносил культовые фразы. В каждом вопросе — цитата и три варианта ответа. Ваша задача — выбрать настоящего героя.

