«Студентка, комсомолка, спортсменка!» — может, это про вас, а не Нину? Пройдите быстрый тест по цитатам из «Кавказской пленницы» и узнайте

Фильм «Кавказская пленница» — это не просто комедия, а целый словарь цитат на все случаи жизни.
Картина Леонида Гайдая давно вышла за рамки обычного кино и стала частью повседневной речи: её героев цитируют на застольях, в автобусах, на работе и даже в семейных спорах.
История Шурика, Нины, товарища Саахова и легендарной троицы авантюристов давно разобрана на реплики, каждая из которых живёт собственной жизнью.
Режиссёр Леонид Гайдай создал редкий пример абсолютного народного кино, где каждая сцена работает до сих пор, а юмор не стареет десятилетиями.
Здесь есть всё: кавказский колорит, музыкальные номера, фарс, абсурд и тонкая ирония. И, конечно, герои, которых невозможно забыть.
А теперь попробуйте проверить, насколько хорошо вы помните, кто именно в фильме произносил культовые фразы. В каждом вопросе — цитата и три варианта ответа. Ваша задача — выбрать настоящего героя.
