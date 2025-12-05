Меню
Стриминг назвал дату премьеры 5 (и финального) сезона «Пацанов» — и стало понятно, почему актеры предупреждали о мясорубке

5 декабря 2025 11:50
Кадр из сериала «Пацаны»

Ждать не так уж и долго.

Если вас мучает главный вопрос всех фанатов — когда же вернутся «Пацаны» и чем нас ударят в финале, — то дождались: Prime Video подтвердил дату. Но сначала немного спокойствия перед бурей, потому что шоураннеры уже намекнули, что первые серии будут такими, что даже самые стойкие поклонники присядут.

Финал, которого боялись

Пятый сезон «Пацанов» официально станет последним. Точка, финал, занавес. Карл Урбан заранее предупредил: некоторых героев вынесут ещё до середины сезона. Прощаться будут жестко, без скидок на любовь зрителей.

Продолжение выйдет летом 2026 года на Prime Video. Точная дата держится в секрете — платформе явно нравится держать зрителей в напряжении.

Кто возвращается

Съёмки финала завершились в конце июня, и теперь монтажная команда собирает последнюю битву за хаос. Джек Куэйд, Карл Урбан и Энтони Старр снова в деле, готовые довести конфликт Бутчера и Хоумлендера до логического, но явно болезненного финала.

Эрик Крипке, автор «Сверхъестественного», пообещал финал, который должен был случиться с самого начала — честный, жёсткий и без попыток угодить всем сразу. Лето 2026-го уже близко. Теперь остаётся только ждать, зная, что финальный удар будет сильным.

Также мы предлагаем познакомиться с подборкой фильмов, похожих на «Твин Пикс» — мурашки по коже от них обеспечены.

Фото: Кадр из сериала «Пацаны»
Екатерина Адамова
