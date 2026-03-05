«Стремно сказать»: звезда «Аутсорса» и «Трассы» Данил Стеклов признался, какие фильмы пересматривал чаще всего — Балабанов в топе

Вкусы у актера интересные, потому что два фильма словно из разных Вселенных.

Иногда актёрские признания оказываются неожиданнее любой роли. В беседе с телеграм-каналом «Культовые российские сериалы» Данил Стеклов — звезда проектов «Аутсорс», «Трасса» и «Чудо» — рассказал, какие фильмы пересматривал чаще всего в жизни.

Ответ получился довольно контрастным: культовая криминальная комедия из России и одна из самых известных романтических историй британского кино.

«Стремно сказать, но, наверное, российские “Жмурки” и иностранная “Реальная любовь”. Вот такие два разных фильма».

От криминальной комедии до романтической классики

«Жмурки» Алексея Балабанова — одна из самых цитируемых российских криминальных комедий нулевых. Сюжет переносит зрителей в Нижний Новгород 90-х: два мелких бандита, Серега и Саймон, работают на криминального авторитета Сергея Михайловича.

Получив задание привезти химика, специалиста по «белому порошку», парни проваливают операцию. Шеф даёт им шанс исправиться: нужно обменять чемодан денег на чемодан наркотиков. Только на выходе их уже ждут конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, которых нанял коррумпированный милиционер, чтобы кинуть мафиози Михалыча. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 7,3.

«Реальная любовь» — фильм совершенно другого настроения. История показывает, как любовь соединяет самые разные судьбы: от премьер-министра, неожиданно влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, до писателя, уехавшего на юг Франции, чтобы пережить разбитое сердце. Этот британский ромком давно стал новогодней классикой, а его рейтинг на «Кинопоиске» — 8,0.

Получается любопытная комбинация: один фильм — про криминальный хаос девяностых, другой — про силу чувств, которая объединяет людей. Судя по признанию Данила Стеклова, иногда именно такие противоположности и хочется пересматривать снова и снова.