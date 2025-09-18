«Стражник-2» без Яны Енжаевой: чем не устроила продюсеров актриса и почему ее место заняла Ирина Туманцева

Почему Юлию Борисоглебскую в новом сезоне играет другая актриса.

Сериал НТВ «Стражник» после выхода первого сезона закрепился в топе криминальных драм канала.

Но в продолжении зрители сразу заметили перемену: роль Юлии Борисоглебской исполняет уже не Яна Енжаева, а Ирина Туманцева. Вопрос «почему» стал одной из главных тем фанатских обсуждений.

Яна Енжаева в первом сезоне

В дебютной части именно Яна Енжаева создала образ Юлии Борисоглебской — сильной и резкой, но при этом эмоционально уязвимой женщины.

Зрители спорили: одни видели в её игре правду, другие жаловались на чрезмерную театральность.

«Иногда раздражала, но всё равно верилось», — писали в комментариях.

Тем не менее Енжаева стала лицом героини, и её уход оказался неожиданным.

Версии о замене

Официальных комментариев продюсеры не давали. В кулуарах чаще всего называют банальную причину — пересечение съёмочных графиков, пшет дзен-канал Мир сериалов.

Пока готовился второй сезон «Стражника», Енжаева работала над сериалом ТНТ «Праздники», который, скорее всего, оказался для неё перспективнее. В такой ситуации продюсеры приняли решение искать замену.

Вторая попытка: Ирина Туманцева

Во втором сезоне к касту присоединилась Ирина Туманцева. У актрисы немало ролей в драматических проектах, и она сделала Юлию более мягкой и сдержанной. Но зрители восприняли перемену опять неоднозначно.

«Не могу привыкнуть, словно смотрю другой сериал», — написала одна из зрительниц.

А другой комментатор признался:

«С Енжаевой было жёстче, но интереснее. Туманцева играет спокойно, без искры».

Почему такие перестановки опасны

Замена актёра в ключевой роли всегда вызывает споры. Для одних это возможность взглянуть на героя по-новому, для других — потеря узнаваемости и привычной энергии.

Случай с «Стражником-2» лишний раз доказал: рекаст может изменить восприятие всего сериала, даже если сюжет остаётся прежним.

