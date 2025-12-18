«Страсти надуманные, диалоги примитивные»: зрители разнесли свежий детектив НТВ «Тайный советник»

Новый сериал стартовал бодро, но уже после первых эпизодов вызвал волну раздражения у части аудитории.

Премьера сериала «Тайный советник» на НТВ сопровождалась высокими ожиданиями зрителей, которые хотели увидеть крепкий телевизионный детектив.

История бывшего опера Павла Костикова, который после ранения помогает адвокату Полине Смирновой раскрывать преступления, выглядела знакомо, но потенциально надежно. Однако зрительские отзывы быстро изменили тон обсуждения.

Бодро начали — дальше вопросы

Первые эпизоды многие описывали как сильные и цепляющие внимание. В отзывах отмечали погони и экшен-сцены, создающие ощущение динамики.

Но затем зрители стали разочаровываться, люди стали писать, что сериал начинает терять темп. Один из комментариев формулирует это прямо:

«Начало очень многообещающее, но последующее развитие событий оставляет впечатление, что авторы лепили сценарий лишь бы сделать кино».

«Страсти надуманные, диалоги примитивные»

Эта фраза в разных интерпретациях довольно часто встречается в обсуждениях. Зрители критикуют личные линии героев и разговоры между персонажами.

В одном из отзывов говорится:

«Очень слабая линия личных взаимоотношений. Такое впечатление, что ну надо сделать что-то из личной жизни героев. В итоге страсти надуманные, диалоги примитивные».

Детектив без интриги

Недовольство вызывает и сама детективная часть. Формат «две серии — одно дело» называют привычным, но неубедительным.

«Дела, которые раскрывают герои, нельзя назвать интересными, необычными или оригинальными», — пишет один из зрителей, добавляя, что расследования выглядят пресными и предсказуемыми.

Реализм под вопросом

Отдельно обсуждаются нереалистичные детали. В отзывах приводят конкретные примеры ироничных несостыковок:

«Показывают солидную клинику пластической хирургии. В ней один врач и одна медсестра. И она даже не знает, вел ли врач записи о пациентах и куда».

Подобные моменты, по мнению аудитории, подрывают доверие к происходящему.

Актеры — без провалов, но и без вспышек

К актерской игре относятся сдержанно.

«Хвалить никого не хочется, но откровенной фальши тоже нет», — пишут зрители.

Главному герою, по мнению части аудитории, не хватает харизмы, чтобы удерживать внимание на протяжении серий.

Есть и более мягкие оценки

При этом встречаются и умеренно положительные отклики. Некоторые зрители отмечают, что сериал «в целом смотрится» и подходит тем, кто любит классические криминальные истории. В одном из отзывов говорится: «Фильм вполне заслуживает того, чтобы его хотя бы разок да и посмотреть».

