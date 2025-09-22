Меню
Страсть, любовь и… измены: 3 турецких сериала о боли и предательстве, которые берут за душу

22 сентября 2025 21:31
Кадр из сериала «Неверный», «Игра моей судьбы», «Клюквенный щербет»

С первой серии зрители начинают сопереживать главным героям.

Истории о предательстве, сложных чувствах и попытках сохранить семью всегда вызывают живой интерес зрителей. Турецкие сценаристы умеют сплетать такие сюжеты так, что от экрана невозможно оторваться: интриги, неожиданные повороты и эмоции, знакомые каждому.

В этой подборке — три сериала, которые стоит посмотреть, если вас привлекают драмы о любви и изменах.

«Неверный» (2020)

В центре сюжета сериала «Неверный» — врач Асия, которая кажется воплощением счастья: любящий муж Волкан, сын Али и крепкая семья. Но случайная находка — женский волос на одежде супруга — рушит её мир.

Расследование приводит к шокирующему открытию: муж несколько лет изменяет с молодой девушкой Дерин, которая ждет ребенка. Сильная героиня не соглашается быть жертвой, и вместо унижения выбирает борьбу.

«Игра моей судьбы» (2021)

Асие рано вышла замуж и верила, что нашла любовь всей жизни. Но муж Джемаль бросил её после известия о второй беременности и ушёл к богатой наследнице Хелин.

Спустя годы судьба снова сталкивает бывших супругов: Асие, оказавшаяся в бегах вместе с детьми, скрывается в доме семьи Хелин. Там прошлое и настоящее сталкиваются лицом к лицу.

«Клюквенный щербет» (2022)

Эта многослойная история рассказывает о двух совершенно разных семьях, вынужденных породниться. С одной стороны — традиционная, авторитарная Пембе, которая держит дом железной рукой.

С другой — современная и независимая Кывылджим. Их дети, Доа и Фатих, вступают в брак, но столкновение ценностей разрушает иллюзию счастья.

Эти три драмы разные по настроению, но их объединяет одно — они заставляют задуматься о том, сколько испытаний может выдержать любовь.

Ранее мы писали: Достойные конкуренты «Зимородка»: 5 турецких сериалов, которые блистали в прошлом сезоне 2024-2025.

Фото: Кадр из сериала «Неверный», «Игра моей судьбы», «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
