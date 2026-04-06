Премьера фильма «Вот это драма!» с Зендеей и Паттинсоном обернулась скандалом: зрители выходят после просмотра злые из-за одной детали

Лента «Вот это драма!» с Зендеей и Робертом Паттинсоном в главных ролях вызвала настоящую бурю среди публики из-за шокирующего и неоднозначного сюжетного поворота. Актеры играют помолвленную пару, чьи отношения оказываются под угрозой, когда героиня по имени Эмма раскрывает мрачную тайну — и это буквально подрывает всю их «свадебную неделю».

Хотя зрители уже привыкли к стилю студии A24, известной своими экспериментальными нарративами и визуальными решениями, многих ошеломил разрыв между тем, как рекламировали фильм, и тем, что они увидели в итоге.

Спойлер: в чём заключается твист

Постер, где Зендея в подвенечном платье, а Паттинсон в чёрном смокинге, создавал впечатление романтической истории. Многие ожидали некого мрачного поворота, но к такой развязке готовы не были.

В одной из сцен Эмма и Чарли играют с друзьями в алкоигру. Героиня Зендеи признаётся, что в старшей школе всерьёз замышляла массовый расстрел. Она перешла в новую школу, где одноклассники её не приняли и подвергали жестокой травле. В ответ Эмма написала манифест и планировала взять отцовское оружие, чтобы отомстить обидчикам.

К счастью, привести замысел в исполнение ей так и не удалось. Однако причина вовсе не в том, что она одумалась или осознала чудовищность поступка. Она отказалась от бойни только потому, что не хотела остаться в тени другого аналогичного происшествия, которое случилось в её городе.

Реакция публики

Учитывая масштаб проблемы вооружённого насилия в американских школах и то, на какой фильм, по мнению зрителей, они «покупали билет», многие почувствовали себя обманутыми.

В соцсетях завирусился пост, посвящённый фильму, и в обсуждениях люди активно делились своим возмущением, называя секрет Эммы дурным вкусом. Кинозрители критиковали решение A24, указывая на реальную трагичность ситуации со стрельбой в учебных заведениях.

Другие отмечали, что трейлеры и постеры картины никоим образом не предупреждали о том, что тема вооружённого насилия будет занимать столь важное место в сюжете. Многие заявили: знай они об этом заранее, никогда бы не пошли на фильм, полагая, что это просто забавный абсурдный ромком.

Поскольку лента провела в прокате лишь первый уик-энд, ни Паттинсон, ни Зендея пока не высказывались по поводу скандала. Однако, учитывая уровень негативной реакции, в ближайшее время можно ожидать заявления от их представителей или от самой студии A24.