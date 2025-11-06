Меню
Страницы ожили на экране и превратились в шедевры: 3 сериала 2025 года, основанные на культовых книгах

6 ноября 2025 09:25
Кадр из сериала «Киллербот», «Этерна», «Институт»

Здесь создатели уважительно отнеслись к первоисточнику.

2025-й стал годом, когда литература снова ожила на экране — масштабно, умно и с характером. Книги перестали быть просто источником вдохновения: они стали нервом, сутью, смыслом. На этот раз — не про сказки и не про героев, а про границы человека, технологий и власти.

«Киллербот» (сериал, 2025)

Apple TV+ превратил антиутопическую серию Марты Уэллс в остроумную и пронзительную историю об искусственном интеллекте, который хочет одного — чтобы его оставили в покое. Киллербот — боевой андроид с отключённым модулем подчинения. Он сам выбирает, что смотреть, кого спасать и когда вообще включаться в жизнь.

Сериал балансирует между иронией и философией: здесь нет голливудского пафоса, но есть настоящая боль сознания, вдруг понявшего себя. Киллербот — это и зеркало человека, и его антипод. Сочетание чёрного юмора, экшена и размышлений о свободе делает проект одной из самых умных фантастических премьер года.

«Этерна» (сериал, 2025)

Фэнтезийная сага Веры Камши наконец получила экранизацию, способную соперничать с западными аналогами. «Этерна» переносит зрителя в мир Кэртиана — величественную вселенную интриг, магии и надвигающейся катастрофы. Рокэ Алва и Ричард Окделл становятся центром этой истории — две противоположности, вынужденные пройти путь от недоверия до судьбоносного союза.

Сериал поражает визуальной точностью: костюмы, архитектура, церемонии, — всё выглядит не как фэнтези, а как хроника параллельной Европы XVII века. Здесь политика звучит как музыка, а магия — как трагедия. «Этерна» доказывает, что российское фэнтези может быть масштабным, глубоким и по-настоящему кинематографичным.

«Институт» (сериал, 2025)

Стивен Кинг вновь предсказывает будущее, от которого хочется отвести взгляд. В «Институте» дети с паранормальными способностями становятся заложниками тайной организации, превращающей их таланты в оружие. Всё выглядит как школа — с уроками, кураторами и «правильными» правилами, — но за фасадом скрывается чистый эксперимент над человеческой волей.

Главный герой, 12-летний Люк Эллис, вынужден взрослеть в мире, где добро и зло давно поменялись местами. Сериал тревожен, плотный по атмосфере и лишён излишнего мистицизма — это Кинг в своём лучшем психологическом регистре. Здесь страшно не из-за чудовищ, а из-за людей, уверенных, что действуют во благо.

Ранее мы писали: Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора.

Фото: Кадр из сериала «Киллербот», «Этерна», «Институт»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
