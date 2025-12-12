Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Страхов великолепен! Антон стал увереннее»: второй сезон «Золотого дна» зрители считают сильнее первого — и во многом из-за отличных актёров

«Страхов великолепен! Антон стал увереннее»: второй сезон «Золотого дна» зрители считают сильнее первого — и во многом из-за отличных актёров

12 декабря 2025 12:19
Кадр из сериала "Золотое дно"

Реакция на первые эпизоды со стороны публики оказалась весьма позитивной.

Первые эпизоды второго сезона «Золотого дна» уже появились на «Иви» и START, и зрители отреагировали куда теплее, чем многие ожидали.

Если в прошлом году сериал сравнивали с «Наследниками», то теперь обсуждают то, как проект вырос сам по себе. В комментариях звучат прямые эмоции — и преимущественно восторженные.

Конфликты усложнились, ставки выросли

Продолжение возвращает Градовых к совместной борьбе за «Галактику». Холдинг оказался под санкциями, активы угрожает захватить Верещагин, а появление внебрачного сына покойного Алексея поднимает старые семейные страхи.

Второй сезон перестал быть набором отдельных интриг — теперь сюжет движется единым фронтом. Дмитрий ищет связи на китайском рынке, Надежда пытается обходить ограничения, а Юрий подключает старые знакомства, чтобы удержать бизнес на плаву.

Зрители активно реагируют на новые серии

Один из зрителей сформулировал своё впечатление от первых эпизодов так:

«С нетерпением ждала 2 сезона! Радует прибавление в актёрском составе – Страхов великолепен! Отметила, что Антон стал увереннее».

Публике по большей части зашёл обновлённый актёрский состав и перемены в образах.

Зрители отмечают, что Даниил Страхов привнёс в сериал энергетику хищного, но обаятельного противника.

Его персонаж становится структурообразующей силой: с появлением Верещагина семейные разборки Градовых перестают быть внутренним конфликтом и выходят на внешний уровень.

Есть вопросы к Вернику

Впрочем, по некоторым актёрам у публики всё-таки есть вопросики. Например, появление Игоря Верника в роли Олега Исаева, крупного игрока на строительном рынке, вызвало дискуссии.

В одном из отзывов зритель пишет: «Вот только Верника здесь видеть не хотелось бы. Со своей искусственной улыбкой вставными зубами». Но, как говорится, всем не угодишь.

Также высказывается мнение о том, что роль актёра в принципе не слишком логично вписывается в сюжет:

«У Верника были неплохие роли последнее время, довольно оригинальные, но здесь его появление действительно непонятно. Он как-то не монтируется со Снигирь. Если вспомнить первый сезон, у неё была любовь с Лешей Градовым-сыном, потом с Градовым-папой и это тоже было понятно в принципе. Но при чем здесь Верник? Было бы более логично если бы следующим стал Градов-внук, а не Верник. Тем более там Попов напрашивался».

Но не исключено, что эта его «нелогичность» совсем скоро станет вполне понятнй и объяснимой – при дальнейшем раскрытии сюжета. Ведь сериал только-только стартовал.

Кадр из сериала "Золотое дно"

Почему многие считают продолжение сильнее

Второй сезон стал плотнее, динамичнее и эмоционально шире. Актёры работают на максимум – и зрители это прямо фиксируют.

В обсуждениях часто повторяется мысль, что сериал сохранил фирменный сарказм Минаевых, но стал серьёзнее в вопросах семьи, власти и ответственности.

Именно поэтому продолжают появляться отзывы вроде: «Второй сезон держит планку первого. Новые актёры все прекрасные!». На старте проект выглядит увереннее, чем год назад – и аудитория это чувствует.

Также прочитайте: Почему конец сериала «Хирург» получился таким мрачным и открытым — продюсер объяснил, что случилось за кадром

Фото: Кадр из сериала "Золотое дно"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Погружение без шансов прервать просмотр: 3 детективных сериала, которые затягивают с первой минуты — рейтинги от 7,8 говорят сами за себя Погружение без шансов прервать просмотр: 3 детективных сериала, которые затягивают с первой минуты — рейтинги от 7,8 говорят сами за себя Читать дальше 13 декабря 2025
2026 год начнется с интриг, скандалов, расследований: НТВ подготовил в подарок сразу два криминальных сериала 2026 год начнется с интриг, скандалов, расследований: НТВ подготовил в подарок сразу два криминальных сериала Читать дальше 12 декабря 2025
Почему Окунев в «Самозванце» от НТВ принимает чужого за сына? Не все зрители это поняли, но Варчук объяснил поступок героя Почему Окунев в «Самозванце» от НТВ принимает чужого за сына? Не все зрители это поняли, но Варчук объяснил поступок героя Читать дальше 12 декабря 2025
За 3 недели его смотрели 46 000 000 часов: детективный сериал «Во всём виновата она» установил рекорд старта на Peacock и залетел в топ-5 США За 3 недели его смотрели 46 000 000 часов: детективный сериал «Во всём виновата она» установил рекорд старта на Peacock и залетел в топ-5 США Читать дальше 12 декабря 2025
Новый хит «Иви»? Сериал «Интересное положение» с Чепурченко стартовал с громкого рейтинга 8.1 — рассказываем, что внутри Новый хит «Иви»? Сериал «Интересное положение» с Чепурченко стартовал с громкого рейтинга 8.1 — рассказываем, что внутри Читать дальше 12 декабря 2025
Сериал «Тоннель» показал Финляндию… которая оказалась Петербургом: что заметили только местные зрители Сериал «Тоннель» показал Финляндию… которая оказалась Петербургом: что заметили только местные зрители Читать дальше 12 декабря 2025
Помните сериал «Женский доктор»? У хита с рейтингом 7,5 появился российский ремейк, основанный на реальных событиях Помните сериал «Женский доктор»? У хита с рейтингом 7,5 появился российский ремейк, основанный на реальных событиях Читать дальше 12 декабря 2025
Ба до того, как стала Ба: в декабре Okko запускает сериал о детстве культовой бабушки Манюни Ба до того, как стала Ба: в декабре Okko запускает сериал о детстве культовой бабушки Манюни Читать дальше 12 декабря 2025
Сериал «Лихие» умолчал главное: как Юра Краб бросил вызов «Общаку» и почему остался жив Сериал «Лихие» умолчал главное: как Юра Краб бросил вызов «Общаку» и почему остался жив Читать дальше 11 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше