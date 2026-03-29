Киноафиша Статьи «Страх над Невой» врывается с новым сезоном: он будет мрачнее, чем первый — еще и с налетом мистики

«Страх над Невой» врывается с новым сезоном: он будет мрачнее, чем первый — еще и с налетом мистики

29 марта 2026 15:42
Кадр из сериала «Страх над Невой»

Фанатам ретро-детективов стоит обратить внимание на новинку.

9 апреля в онлайн-кинотеатре выйдет второй сезон сериала «Страх над Невой» с подзаголовком «Огненный круг». Продолжение переносит зрителей в Ленинград 1970-х, где происходит серия загадочных ритуальных происшествий. Рассказываем, почему новый сезон уже вызывает интерес и на что стоит обратить внимание.

О чем будет новый сезон

События разворачиваются сразу в двух временных линиях — в 1941 году и в Ленинграде 1970-х. История начинается в карельской деревне во время начала войны. Молодой парень Ивашка, оставшийся единственным мужчиной, оказывается связан с языческими верованиями и загадочными событиями.

Спустя десятилетия в Ленинграде происходит странный инцидент — во дворе научного института во время обряда заживо сгорают три человека. Расследовать дело берутся сотрудник КГБ Владимир Чубин и милиционер Егор Федоров. Постепенно они выходят на след тайного языческого культа, связанного с огненными ритуалами.

Реалистичная подача мистики

Главная особенность сериала — баланс между детективом и мистикой. События подаются максимально реалистично, без ухода в откровенную фантастику. Расследование строится на фактах, а мистические элементы остаются тревожной загадкой. Именно это сочетание делает историю особенно напряженной.

Атмосфера Ленинграда 1970-х

Город становится полноценным участником событий. В сериале показаны дворы, научные институты, субкультуры и неформальные объединения. Такая внимательность к деталям помогает погрузиться в эпоху и делает происходящее более убедительным.

Сильный актерский состав

К ролям вернулись Антон Хабаров и Андрей Фролов. Их герои по-разному подходят к расследованию, что добавляет динамики. В сериале также снялись Карина Разумовская, Виктория Заболотная, Евгения Лыкова, Евгений Серзин и другие актеры.

«Огненный круг» обещает стать более мрачным и масштабным продолжением. Новый сезон объединяет мистику, детектив и историческую атмосферу, превращая сериал в напряженную историю о страхе, вере и тайнах прошлого.

Фото: Кадр из сериала «Страх над Невой»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Замена «Хрустального» и еще 4 российских сериала, которые нельзя пропускать в апреле Замена «Хрустального» и еще 4 российских сериала, которые нельзя пропускать в апреле Читать дальше 1 апреля 2026
Мы все еще надеемся увидеть 8 сезон: а пока давайте вспомним, чем закончился сериал «Сваты» Мы все еще надеемся увидеть 8 сезон: а пока давайте вспомним, чем закончился сериал «Сваты» Читать дальше 6 апреля 2026
3 качественных российских тру-крайм сериала, которые держат в напряжении до финала: в списке есть и «Фишер» 3 качественных российских тру-крайм сериала, которые держат в напряжении до финала: в списке есть и «Фишер» Читать дальше 6 апреля 2026
И рейтинги неплохие, и все серии уже вышли: 3 российских сериала 2026 года, которые можно посмотреть полностью И рейтинги неплохие, и все серии уже вышли: 3 российских сериала 2026 года, которые можно посмотреть полностью Читать дальше 5 апреля 2026
В этом сериале про 90-е Жарков даже круче, чем в «Первом отделе»: здесь еще и Устюгов — и оба шикарны В этом сериале про 90-е Жарков даже круче, чем в «Первом отделе»: здесь еще и Устюгов — и оба шикарны Читать дальше 5 апреля 2026
Необычный сюжет и неожиданный финал: 3 российских детектива, достойных просмотра — когда весь мир подождет Необычный сюжет и неожиданный финал: 3 российских детектива, достойных просмотра — когда весь мир подождет Читать дальше 5 апреля 2026
Уделает и Семенова, и Брагина: эти 3 сериала объединяет один актер, но зато какой — есть и хит ТВ-3 Уделает и Семенова, и Брагина: эти 3 сериала объединяет один актер, но зато какой — есть и хит ТВ-3 Читать дальше 5 апреля 2026
По Брагину из «Первого отдела» больше не скучаю, ведь нашла детектив с Вдовиченковым с оценкой 7.4 — всего лишь 8 серий По Брагину из «Первого отдела» больше не скучаю, ведь нашла детектив с Вдовиченковым с оценкой 7.4 — всего лишь 8 серий Читать дальше 4 апреля 2026
Такой Россию мы не видели: «Князь Андрей» уходит в сторону, теперь жду сериал о женских дуэлях Такой Россию мы не видели: «Князь Андрей» уходит в сторону, теперь жду сериал о женских дуэлях Читать дальше 4 апреля 2026
В духе «Ликвидации» с Машковым: новая историческая драма, которую точно стоит посмотреть — первые два эпизода пролетели махом В духе «Ликвидации» с Машковым: новая историческая драма, которую точно стоит посмотреть — первые два эпизода пролетели махом Читать дальше 4 апреля 2026
