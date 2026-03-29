«Страх над Невой» врывается с новым сезоном: он будет мрачнее, чем первый — еще и с налетом мистики

9 апреля в онлайн-кинотеатре выйдет второй сезон сериала «Страх над Невой» с подзаголовком «Огненный круг». Продолжение переносит зрителей в Ленинград 1970-х, где происходит серия загадочных ритуальных происшествий. Рассказываем, почему новый сезон уже вызывает интерес и на что стоит обратить внимание.

О чем будет новый сезон

События разворачиваются сразу в двух временных линиях — в 1941 году и в Ленинграде 1970-х. История начинается в карельской деревне во время начала войны. Молодой парень Ивашка, оставшийся единственным мужчиной, оказывается связан с языческими верованиями и загадочными событиями.

Спустя десятилетия в Ленинграде происходит странный инцидент — во дворе научного института во время обряда заживо сгорают три человека. Расследовать дело берутся сотрудник КГБ Владимир Чубин и милиционер Егор Федоров. Постепенно они выходят на след тайного языческого культа, связанного с огненными ритуалами.

Реалистичная подача мистики

Главная особенность сериала — баланс между детективом и мистикой. События подаются максимально реалистично, без ухода в откровенную фантастику. Расследование строится на фактах, а мистические элементы остаются тревожной загадкой. Именно это сочетание делает историю особенно напряженной.

Атмосфера Ленинграда 1970-х

Город становится полноценным участником событий. В сериале показаны дворы, научные институты, субкультуры и неформальные объединения. Такая внимательность к деталям помогает погрузиться в эпоху и делает происходящее более убедительным.

Сильный актерский состав

К ролям вернулись Антон Хабаров и Андрей Фролов. Их герои по-разному подходят к расследованию, что добавляет динамики. В сериале также снялись Карина Разумовская, Виктория Заболотная, Евгения Лыкова, Евгений Серзин и другие актеры.

«Огненный круг» обещает стать более мрачным и масштабным продолжением. Новый сезон объединяет мистику, детектив и историческую атмосферу, превращая сериал в напряженную историю о страхе, вере и тайнах прошлого.