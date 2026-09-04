Стоянов сразу предсказывал продолжение: главную героиню «На деревню дедушке 3» пока скрывают — и это основная интрига

Теперь основными персонажами будут не только дедушки.

После успеха первой части и продолжения история «На деревню к дедушке» получила неожиданное развитие и уже превращается во франшизу. Простая семейная комедия о внуке и его родственниках смогла найти отклик у зрителей, поэтому создатели решили не останавливаться на двух героях старшего поколения. Первая часть стала заметным прокатным успехом, а во второй к Юрию Стоянову присоединился Фёдор Добронравов, сыгравший еще одного дедушку.

А в третьем фильме «На деревню дедушке 3. В гости к бабушке» появится новый важный персонаж — бабушка Нина.

Сюжет

После новых приключений Ярик вместе с двумя дедушками отправляется на отдых в небольшую приморскую деревню. Там они снимают дом у местной жительницы бабы Нины и ее внучки Маши.

Для городского подростка поездка становится настоящим испытанием: сначала отношения с местной девочкой складываются непросто, но постепенно неприязнь сменяется дружбой и первым романтическим чувством.

Пока молодые герои пытаются разобраться в своих эмоциях, старшее поколение снова устраивает привычное соперничество. На этот раз причиной для споров становится не просто желание доказать свое превосходство — оба дедушки начинают бороться за внимание хозяйки дома.

Детали

В продолжении к своим ролям вернутся Юрий Стоянов и Фёдор Добронравов. Кто сыграет бабушку, пока не сообщается.

Кстати, звезда «На деревню к дедушке» Юрий Стоянов рассказывал нам еще летом, что не против триквела.

«Просто третья часть ради третьей части не интересует. Если это будет хороший сценарий, то можно подумать о возвращении к герою», — заметил актер в беседе с порталом «Киноафиша».

Премьера фильма «На деревню дедушке 3. В гости к бабушке» запланирована на 8 июля 2027 года.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.