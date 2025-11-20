Меню
«Стоянов раздражает», пишут зрители: кто же тогда стал главной звездой сериала «Как приручить лису»

20 ноября 2025 14:15
Кадр из сериала «Как приручить лису»

Разные актёрские интонации разделили аудиторию — и победитель в любви публики уже очевиден.

Сериал «Как приручить лису» подходит к финалу, и обсуждения становятся всё живее. Зрители не только строят теории о маньяке, но и активно обсуждают актёрскую работу — иногда жёстко, иногда восторженно. На фоне всеобщих споров один фаворит определился быстро.

Дина как главный магнит сериала

Исполнительница роли Дины, Таисья Калинина, стала настоящим открытием сезона. В отзывах звучит, что она «буквально гипнотизирует» — зрителям нравится её хрупкость, тревожность и выраженная внутренняя сила.

Девочку называют «дикой, но честной», подчёркивая, что её присутствие на экране создаёт ощущение живого, непредсказуемого персонажа.

«Как приручить лису»

Стоянов и претензии к следователю

Максиму Стоянову достался образ следователя Тамалина, и зрительские оценки здесь куда менее мягкие. Его манера игры часто воспринимается как перегиб: многие жалуются на резкость, прямолинейность и чрезмерную эмоциональность.

В рецензиях звучит, что персонаж «бесит» и «перетягивает одеяло», хотя некоторые признают, что такой выбор актёрского решения работает на конфликт внутри истории.

«Как приручить лису»

Кяро и сила сдержанности

Также зрители отмечают, что Кирилл Кяро в роли зоопсихолога Миронова предельно органичен. Его называют умным, но надломленным мужчиной, персонажем с сочувствием и внутренней болью.

«Кяро играет сдержанно, но эмоционально, сохраняя ту самую тихую глубину, из-за которой люди любят его работы», — написала зрительница на сайте irecommend.ru.

Маньяк, который не оставляет равнодушным

Отдельного внимания удостоился Дмитрий Быковский-Ромашов. Зрители считают, что его маньяк просто великолепен.

«Получился максимально неприятным и убедительным, пугающим настолько, что появление героя мгновенно меняет атмосферу кадра», — отметил на otzovik.com один из пользователей.

В итоге именно образ Дины стал сердцем сериала: зрители сходятся в том, что она — самое мощное актёрское попадание «Как приручить лису», именно её история держит эмоциональный центр повествования.

А вот персонаж Тамалина слишком напоминает людям всех следователей и оперативников, которых когда-то сыграл Стоянов.

«Стоянов раздражает, девочка гипнотизирует», — этот отзыв комментатора с irecommend.ru звучит как итог актёрского рейтинга от зрителей сериала.

Фото: Кадр из сериала «Как приручить лису» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
