Стивен Кинг уже оценил нового «Бегущего человека»: автор сравнил премьеру с культовым хитом 80-х, снятым вообще не по его книгам

Стивен Кинг всегда старается держаться в курсе последних новинок. Особенно это касается фильмов по его книгам.

Писатель уже успел ознакомиться с антиутопией «Бегущий человек», где главную роль исполнил Глен Пауэлл. Эта картина стала второй попыткой перенести на экран его одноименный роман после культовой ленты 1987 года с Арнольдом Шварценеггером. Результат новой экранизации вызвал у Кинга искреннее одобрение.

Стивен Кинг о новом «Бегущем человеке»

Стивен Кинг выразил восторг от новой картины. По его мнению, создателям удалось создать энергичный экшен, напоминающий дух культовых кинолент конца восьмидесятых.

«Настоящая фантастика. Это как "Крепкий орешек", только в нашем времени», — заявил автор.

Сюжет фильма «Бегущий человек»

В основе сюжета лежит альтернативная версия 2025 года. Мир погружен в пучину экономического коллапса, а большинство семей балансирует на грани нищеты. Телевизионный эфир заполонили жестокие игровые шоу, где участники проходят суровые испытания ради финансового вознаграждения.

Главный герой Бен Ричардс становится участником такой программы, надеясь раздобыть средства на лечение больной дочери. По условиям игры ему предстоит тридцать дней скрываться от преследующих его профессиональных охотников.

Премьерный показ картины в мировом прокате намечен на 7 ноября.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Кинг посмотрел новый сериал «Добро пожаловать в Дерри» и уже поделился своим мнением.