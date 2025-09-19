«Рэмбо для думающих»: Стивен Кинг посмотрел новый фильм Netflix с «Рэмбо» и обомлел

Писатель увидел в «Ребел-Ридж» умный боевик, но его слова заставили пересмотреть и культовую картину «Рэмбо: первая кровь».

Фильм Джереми Солнье «Ребел-Ридж» (2024) на Netflix уже успели назвать одним из лучших боевиков года. И среди тех, кто не удержался от комментариев, оказался Стивен Кинг. В своём аккаунте в соцсети Х писатель написал:

«Если это оригинальный проект Netflix, то один из лучших. Рэмбо для думающих».

Эта короткая реплика породила целую волну комментариев, в которых вспомнили и самого Джона Рэмбо.

Почему Кинг назвал «Ребел-Ридж» «Рэмбо для думающих»

В фильме главный герой Терри Ричмонд сталкивается с полицейской коррупцией и системой, работающей против обычного человека.

В отличие от классических боевиков, акцент сделан не на перестрелках, а на попытке героя решить конфликт минимальными средствами. Именно это и отметил Кинг, противопоставив картину привычному образу «мясного» экшена.

Но что с самим «Рэмбо»?

Кинокритики напомнили: у Кинга в высказывании есть подвох. Первая часть франшизы — «Первая кровь» (1982) — тоже не была набором боевых сцен.

Это драма о ветеране, которого общество оттолкнуло, и о том, как травма войны сталкивается с полицейским произволом.

Иными словами, фильм Сильвестра Сталлоне в роли Джона Рэмбо тоже был «боевиком для думающих», просто со временем в массовом сознании он превратился в карикатуру на сам себя из поздних сиквелов.

Сходства и различия

«Ребел-Ридж» и «Первая кровь» действительно роднит многое: оба героя вынуждены бороться с системой, оба оказываются загнанными в угол.

Но у Терри Ричмонда выбор чаще в пользу сдержанности и поиска доказательств, а у Джона Рэмбо — в пользу силы, которую диктовала и война, и расстройства психики после неё.

Именно в этом критики видят параллель — два фильма по-разному говорят об одном и том же: что система способна уничтожить человека, даже если он герой.

Сравнение рейтингов

Как бы ни хвалил Кинг «Ребел-Ридж», считая его более умной работой, пока старый добрый «Рэмбо» заходит публике лучше.

Фильм Rotten Tomatoes (критики) Rotten Tomatoes (зрители) IMDb «Ребел-Ридж» (2024) 96 % 69 % 7,4 «Первая кровь» (1982) 86 % 86 % 7,7

Также прочитайте: «Однорукий Рэмбо», новая Юля и полная каша: за что зрители успели невзлюбить «Стражника 2» на НТВ