Стивен Кинг подвел итоги 2025 года для Collider: 7 фильмов, которые он отметил особо — и конечно, две его экранизации в списке

Вкус у Стивена Кинга — как у старого коллекционера винила: в руках у него всегда оказывается что-то необычное, атмосферное и до странности честное. Его список фаворитов 2025-го для Collider получился не только эклектичным, но и почти трогательным: от малобюджетных вестернов до мощных политических триллеров. Мы выбрали семь самых ярких — те, что Кинг отметил особенно охотно, и разложили, почему они действительно стоят просмотра.

«Бегущий человек» (2025) — когда ремейк наконец-то превзошёл оригинал

Антиутопический боевик Эдгара Райта стал для Кинга почти актом справедливости: писатель всегда терпеть не мог старую версию с Шварценеггером, но свежий фильм, где Глен Пауэлл превращается в беглеца национального масштаба, назвал «двухпартийной захватывающей поездкой».

И правда: это уже не трэшевые 80-е, а жёсткая сатира на реалити-шоу и политическую истерию. Пауэлл тащит фильм на себе, но главное — Кинг впервые получил адаптацию, которая играет в унисон с его романом.

«Долгая прогулка» (2025) — возвращение к мрачному Бахману

Фрэнсис Лоуренс выпустил фильм, который не столько экранизирует роман, сколько погружает в его нервную пульсацию. Безостановочный марш подростков в тоталитарной Америке 70-х — это та редкая антиутопия, где страх работает без спецэффектов.

Хоффман и Джонссон — открытие года: их дуэт держит напряжение так, что воцарившаяся тишина в финале звучит громче выстрела. Кингу зашло — и зрителю зайдёт.

«Дом динамита» (2025) — политический триллер, который напоминает кошмар наяву

Кэтрин Бигелоу вернулась после многолетней паузы и выдала фильм, будто рождённый из американской тревожности. Ядерный удар по Чикаго, кабинетные решения, паника элит — и Идрис Эльба, чья игра делает каждую сцену густой, как грозовое небо перед взрывом.

Кинг любит политическое кино, когда оно честное и злое. А здесь — именно так: аналитика превращается в триллер, а триллер — почти в исповедь.

«Компаньон» (2025) — новый взгляд на страх перед искусственным интеллектом

Робот-компаньон, который перестаёт быть другом — звучит как тропа, пережившая уже три десятилетия. Но «Компаньон» делает это свежо: умная постановка, стильный визуал и Софи Тэтчер, играющая машину, которая внезапно становится слишком человечной.

Кинг высоко оценил именно её: пугающе спокойная Айрис — образ, который точно перекочует в списки лучших женских ролей в sci-fi.

«Обитель смерти» (2025) — хоррор, который страшнее реальности

Дом престарелых как сцена психологического террора — это не мистический сценарий, а почти социальный комментарий. Джон Литгоу выдаёт монументальную, ледяную роль, от которой становится неловко смотреть в сторону собственных страхов старения.

Кинг называет фильм «ошеломляюще неприятным» — а это от него самый высокий комплимент.

«Верни её из мертвых» (2025) — оккультный хоррор, который давит эмоциями, а не трюками

Братья Филиппу снова продают зрителю тревогу в чистом виде. Салли Хокинс — антагонист, от которого веет старой школой ужаса: её персонаж одновременно жалок, пугающ и почти библейски страшен.

Фильм «Верни ее из мертвых» идёт по канве «одержимость+семейная драма», но делает это так сыро и искренне, что Кинг отметил его отдельно — а он редко хвалит оккультные истории.

«Проклятье пустоши» (2025) — вестерн, который вырастает в мистическую притчу

Если искать темный, пыльный фильм, который мог бы появиться в голове у самого Кинга — то это он. Освобождённая рабыня, проклятая дочь, дорога через дикие земли и Гай Пирс, играющий врача, который лечит не только тело.

Да, бюджет «Проклятья пустоши» небольшой, но атмосферой он затмевает куда более дорогие релизы. Кинг любит кино, где мистика не громкая, а прячется между кадрами — и здесь именно такой случай.

