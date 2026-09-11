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Киноафиша Статьи Стивен Кинг ненавидит эту экранизацию своей книги уже 36 лет: критики с ним согласны — у фильма позорные 0% на RT

Стивен Кинг ненавидит эту экранизацию своей книги уже 36 лет: критики с ним согласны — у фильма позорные 0% на RT

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Ночная смена» (1990)

Картина никому не понравилась.

У Стивена Кинга за десятилетия накопилось немало экранизаций, но далеко не все они пришлись автору по душе. Некоторые фильмы по его произведениям со временем стали классикой, другие же оказались гораздо менее удачными. Есть среди них и адаптация рассказа, которую Кинг откровенно недолюбливает, да и реакция критиков оказалась не менее жесткой.

Речь идет о картине «Ночная смена», получившей на Rotten Tomatoes всего 0%.

Сюжет

События фильма происходят в Гейтсхолле — небольшом городе, где давно закрытая текстильная фабрика превратилась в убежище для огромной колонии крыс. Когда рабочие узнают о происходящем, несколько человек спускаются в подземные помещения, чтобы привести их в порядок.

Однако обычная уборка быстро превращается в борьбу за выживание: внутри фабрики их ждёт нечто гораздо страшнее, чем полчища грызунов.

Кадр из фильма «Ночная смена» (1990)

Детали

Картина вышла в 1990 году и стала экранизацией рассказа Стивена Кинга с тем же названием. Однако сам писатель остался недоволен результатом и позже довольно резко высказался об этой версии своей истории.

Кинг признавался, что далеко не все фильмы, снятые по его книгам, ему нравятся. При этом «Ночную смену» он выделял особо — по его мнению, фильм оказался настолько неудачным, что фактически «испортил» исходный материал, так как создатели не поняли его сути.

В отношении других экранизаций взгляды Кинга и профессиональных критиков порой заметно расходились. С «Ночной сменой» ситуация оказалась другой. Даже спустя десятилетия после премьеры фильм практически не получил поддержки у критиков: на Rotten Tomatoes его показатель до сих пор составляет 0% положительных рецензий.

Обычные зрители оценили картину немного мягче, но и их реакция далека от положительной — рейтинг аудитории составляет всего 23%. Среди главных претензий называют слабый сценарий и неудачные режиссёрские решения.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Ночная смена» (1990)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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