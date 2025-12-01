Стэйтем назвал два свои лучших фильма: знаменитые экшен-боевики в список даже не попали

Когда речь заходит о настоящих мастерах экранных драк, имя Джейсона Стэйтема приходит на ум одним из первых. Для многих он — живая легенда жанра, тот самый герой, что рушил врагов в «Перевозчике», громил злодеев в «Неудержимых» и виртуозно планировал операции в «Механике».

Казалось бы, сам актер должен рекомендовать к просмотру именно эти громкие проекты. Однако его личный выбор оказался для поклонников полной неожиданностью.

В беседе с журналистами Стэйтем признался, что двумя своими лучшими работами считает вовсе не оглушительные боевики, а его дебюты. Речь идет о культовых криминальных комедиях, с которых начался его путь — «Карты, деньги, два ствола» 1998 года и «Большой куш» 2000-го. Обе картины сняты под руководством Гая Ричи.

Сюжет фильма «Карты, деньги, два ствола»

Компания друзей скопила сто тысяч фунтов и решила провернуть аферу века: обыграть в покер самого грозного гангстера по имени Гарри Топор. Казалось бы, что может пойти не так?

Однако амбициозный план Эдди, который сел за игровой стол, оборачивается полным фиаско — он не только проигрывает все деньги, но и приобретает долг в полмиллиона фунтов. У компании есть всего неделя, чтобы найти эти деньги, иначе их ждет печальная участь.

Выход находят самый отчаянный — ограбить самих бандитов, которые, как выяснилось, недавно обчистили соседей-дилеров. Начинается невероятная цепь событий, где все оказываются связаны одним криминальным клубком.

Сюжет фильма «Большой куш»

Аферист по имени Четырехпалый Фрэнки только что провернул блестящее ограбление. Казалось бы, дело за малым — быстренько продать в Лондоне мелкую добычу и умчаться в Нью-Йорк с главным трофеем: огромным бриллиантом для своего босса. Но как оказалось, украсть алмаз было самой простой частью авантюры.

Настоящие проблемы начались, когда Фрэнки попытался вывезти камень из британской столицы. Местные криминальные авторитеты оказались куда серьезнее всех, с кем он имел дело в Америке.

Буквально за пару дней герой оказался в центре невероятного хаоса, где замешаны цыганский табор, эксцентричный торговец оружием, организаторы подпольных боёв и неуравновешенный гангстер.

Джейсон Стэйтем о любимых фильмах Гая Ричи

Свой звёздный путь в кино Джейсон Стэйтем начал вовсе не с драк и трюков, а с криминальных комедий. Когда Гай Ричи искал аутентичного актёра на роль афериста, его выбор пал на Стэйтема — и тому было просто блеснуть уличным жаргоном, ведь в прошлом он действительно торговал контрабандой. Эта натуральность мгновенно покорила режиссёра.

Сам актёр до сих пор с теплотой вспоминает ранние работы Ричи.

«Я очень люблю эти ленты, они сыграли важную роль в моей карьере. Честно, я не знаю никого, кому бы они не нравились», — признаётся звезда.

Именно в них — в образах авантюриста Бекона и пройдохи Турка — раскрылся его незамеченный комедийный талант. Правда, всемирная известность пришла к нему позже, когда он сменил ироничных героев на суровых бойцов из голливудских боевиков.

