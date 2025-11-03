Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Стелла никогда не вернется? Почему Грета Ли ушла из «Утреннего шоу», хотя зрители так полюбили ее

Стелла никогда не вернется? Почему Грета Ли ушла из «Утреннего шоу», хотя зрители так полюбили ее

3 ноября 2025 16:11
Кадр из сериала «Утреннее шоу»

Актриса приняла трудное решение.

Настоящим украшением «Утреннего шоу», начиная со 2 сезона, стала героиня Стеллы Бак в исполнении Греты Ли. Она быстро доказала, что также решительна и умна, как и другие центральные персонажи.

Самая запоминающаяся сюжетная линия Стеллы — это её сосредоточенность на внедрении искусственного интеллекта в компанию. Поскольку она стала такой большой частью актёрского состава «Утреннего шоу», зрители были удивлены, узнав об уходе актрисы Греты Ли. Но этому есть убедительное и логичное объяснение.

Кадр из сериала «Утреннее шоу»

Почему Грета Ли ушла из «Утреннего шоу»

В этом октябре The Hollywood Reporter сообщил, что Грета Ли покидает «Утреннее шоу» из-за актёрского графика. Звезда была утверждена в несколько проектов, включая «Дом динамита» и «Трон: Арес». И команде шоу становилось все сложнее подстроиться под Ли.

Что случилось со Стеллой в 4 сезоне «Утреннего шоу»

К счастью, «Утреннее шоу» изящно завершило арку персонажа. Большой сюжетной линией стал ее тайный роман с мужем Селин Дюмон. В решительный момент мужчина выбирает жену, и Стелла уходит с работы и улетает из города.

Сама Ли в интервью объясняла, что ее героиня, скорее всего, немного расслабится, а затем вернётся к работе, найдя себя в новых проектах. Но на экране зрители этого уже не увидят.

Ранее портал «Киноафиша» писал про сюжет 4 сезона проекта.

Фото: Кадры из сериала «Утреннее шоу»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новый детектив BBC «Долина смерти» лечит тоску – не судите по названию: только вышел, а уже заслужил 75% свежести на Rotten Tomatoes Новый детектив BBC «Долина смерти» лечит тоску – не судите по названию: только вышел, а уже заслужил 75% свежести на Rotten Tomatoes Читать дальше 4 ноября 2025
Сначала умер, потом воскрес и…снова умер? Правильный порядок просмотра «Декстера» со всеми спин-оффами Сначала умер, потом воскрес и…снова умер? Правильный порядок просмотра «Декстера» со всеми спин-оффами Читать дальше 4 ноября 2025
«Из многих» — новый сериал от автора «Во все тяжкие»: когда смотреть и почему безумный сюжет уже заинтриговал миллионы (график выхода эпизодов) «Из многих» — новый сериал от автора «Во все тяжкие»: когда смотреть и почему безумный сюжет уже заинтриговал миллионы (график выхода эпизодов) Читать дальше 3 ноября 2025
Этот эпизод «Секретных материалов» хотел снять сам Квентин Тарантино: почему ему так и не дали это сделать? Этот эпизод «Секретных материалов» хотел снять сам Квентин Тарантино: почему ему так и не дали это сделать? Читать дальше 3 ноября 2025
История с лезвиями только выдумка? Почему банду «Острых козырьков» называли именно так История с лезвиями только выдумка? Почему банду «Острых козырьков» называли именно так Читать дальше 3 ноября 2025
Спасут ли Бутчера в 5 сезоне «Пацанов»: финал «Поколения "Ви"» дал смутную надежду на хэппи-энд Спасут ли Бутчера в 5 сезоне «Пацанов»: финал «Поколения "Ви"» дал смутную надежду на хэппи-энд Читать дальше 3 ноября 2025
Смысл этой фразы раскрыли только в конце третьего сезона: что говорят дети из сериала «Извне» — многие фанаты ошиблись Смысл этой фразы раскрыли только в конце третьего сезона: что говорят дети из сериала «Извне» — многие фанаты ошиблись Читать дальше 3 ноября 2025
Почему именно у Геральта седые волосы? Ведь у других ведьмаков нет такой особенности Почему именно у Геральта седые волосы? Ведь у других ведьмаков нет такой особенности Читать дальше 1 ноября 2025
Названы звезды 13 сезона «Американской истории ужасов»: в касте прежняя легенда и новая поп-дива Названы звезды 13 сезона «Американской истории ужасов»: в касте прежняя легенда и новая поп-дива Читать дальше 1 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше