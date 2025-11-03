Стелла никогда не вернется? Почему Грета Ли ушла из «Утреннего шоу», хотя зрители так полюбили ее

Настоящим украшением «Утреннего шоу», начиная со 2 сезона, стала героиня Стеллы Бак в исполнении Греты Ли. Она быстро доказала, что также решительна и умна, как и другие центральные персонажи.

Самая запоминающаяся сюжетная линия Стеллы — это её сосредоточенность на внедрении искусственного интеллекта в компанию. Поскольку она стала такой большой частью актёрского состава «Утреннего шоу», зрители были удивлены, узнав об уходе актрисы Греты Ли. Но этому есть убедительное и логичное объяснение.

Почему Грета Ли ушла из «Утреннего шоу»

В этом октябре The Hollywood Reporter сообщил, что Грета Ли покидает «Утреннее шоу» из-за актёрского графика. Звезда была утверждена в несколько проектов, включая «Дом динамита» и «Трон: Арес». И команде шоу становилось все сложнее подстроиться под Ли.

Что случилось со Стеллой в 4 сезоне «Утреннего шоу»

К счастью, «Утреннее шоу» изящно завершило арку персонажа. Большой сюжетной линией стал ее тайный роман с мужем Селин Дюмон. В решительный момент мужчина выбирает жену, и Стелла уходит с работы и улетает из города.

Сама Ли в интервью объясняла, что ее героиня, скорее всего, немного расслабится, а затем вернётся к работе, найдя себя в новых проектах. Но на экране зрители этого уже не увидят.

Ранее портал «Киноафиша» писал про сюжет 4 сезона проекта.