5 аниме, ради которых фанаты уже отменили все планы на ноябрь — а «Бесконечность Скарлет» уже называют главным событием года

Последний месяц осени обещает мощный аниме-сет с возвращением культовых сериалов и премьерой от Мамору Хосоды.

В расписании аниме ноября — громкие возвращения, неожиданные продолжения и один фильм, о котором уже говорят как о событии года.

В этих премьерах сошлось всё: экшен, философия, романтика и щепотка ностальгии.

«Для тебя, Бессмертный» (To Your Eternity), продолжение

Бессмертное существо Фуси возвращается, чтобы снова искать смысл жизни. На этот раз действие переносится в современность: герой сталкивается с новыми людьми и новыми чувствами, а зрителя ждёт по-японски тихая история о боли и принятии.

Премьера — 1 ноября.

«Ванпанчмен» (One-Punch Man), сезон 3

Сайтама возвращается — всё такой же лысый, непобедимый и уставший от собственной силы. Но теперь в центре истории не только его скука, но и кризис мира, где даже супергерои теряют ориентиры.

Новый сезон обещает больше философии, меньше балагана и прежнюю долю фирменного сарказма. Премьера — 2 ноября.

«Лав Лайв! Клуб айдолов академии Нидзигасаки, Часть 2» (Love Live! Nijigasaki High School Idol Club: Final Chapter, Part 2)

Финальная часть трилогии завершает историю айдолов из школы Нидзигасаки. Последние выступления, дружба на грани распада и борьба за сцену — всё это выглядит как прощание с эпохой.

Аниме выходит 7 ноября и обещает финал, который тронет даже тех, кто далёк от жанра.

«Семья шпиона» (Spy × Family), сезон 3

Форджеры снова с нами — и снова пытаются совмещать шпионаж, убийства, телепатию и родительские собрания.

Сюжет остаётся лёгким и умным: за абсурдными ситуациями скрывается настоящая история семьи, в которой любовь — лучший способ скрыть свои секреты. Выходит с 9 ноября.

«Бесконечность Скарлет» (Scarlet)

Главная аниме-премьера ноября и, по мнению критиков, одно из главных событий года.

Режиссёр Мамору Хосода возвращается с полнометражным фильмом о принцессе Скарлет, живущей жаждой мести за смерть отца.

В погоне за возмездием она попадает в мир вне времени, где встречает фельдшера Хидзири из современного Токио.

Их встреча меняет всё: Скарлет понимает, что настоящая сила — не в мести, а в умении отпустить. Атмосфера, визуальный размах и меланхолия делают этот фильм одной из самых ожидаемых в ноябре.

Премьера запланирована на 21 ноября.

