Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 5 аниме, ради которых фанаты уже отменили все планы на ноябрь — а «Бесконечность Скарлет» уже называют главным событием года

5 аниме, ради которых фанаты уже отменили все планы на ноябрь — а «Бесконечность Скарлет» уже называют главным событием года

27 октября 2025 20:33
Кадр из аниме «Для тебя, Бессмертный», «Скарлет», «Лав Лайв! Клуб айдолов академии Нидзигасаки»

Последний месяц осени обещает мощный аниме-сет с возвращением культовых сериалов и премьерой от Мамору Хосоды.

В расписании аниме ноября — громкие возвращения, неожиданные продолжения и один фильм, о котором уже говорят как о событии года.

В этих премьерах сошлось всё: экшен, философия, романтика и щепотка ностальгии.

«Для тебя, Бессмертный» (To Your Eternity), продолжение

Бессмертное существо Фуси возвращается, чтобы снова искать смысл жизни. На этот раз действие переносится в современность: герой сталкивается с новыми людьми и новыми чувствами, а зрителя ждёт по-японски тихая история о боли и принятии.

Премьера — 1 ноября.

«Ванпанчмен» (One-Punch Man), сезон 3

Сайтама возвращается — всё такой же лысый, непобедимый и уставший от собственной силы. Но теперь в центре истории не только его скука, но и кризис мира, где даже супергерои теряют ориентиры.

Новый сезон обещает больше философии, меньше балагана и прежнюю долю фирменного сарказма. Премьера — 2 ноября.

«Лав Лайв! Клуб айдолов академии Нидзигасаки, Часть 2» (Love Live! Nijigasaki High School Idol Club: Final Chapter, Part 2)

Финальная часть трилогии завершает историю айдолов из школы Нидзигасаки. Последние выступления, дружба на грани распада и борьба за сцену — всё это выглядит как прощание с эпохой.

Аниме выходит 7 ноября и обещает финал, который тронет даже тех, кто далёк от жанра.

«Семья шпиона» (Spy × Family), сезон 3

Форджеры снова с нами — и снова пытаются совмещать шпионаж, убийства, телепатию и родительские собрания.

Сюжет остаётся лёгким и умным: за абсурдными ситуациями скрывается настоящая история семьи, в которой любовь — лучший способ скрыть свои секреты. Выходит с 9 ноября.

«Бесконечность Скарлет» (Scarlet)

Главная аниме-премьера ноября и, по мнению критиков, одно из главных событий года.

Режиссёр Мамору Хосода возвращается с полнометражным фильмом о принцессе Скарлет, живущей жаждой мести за смерть отца.

В погоне за возмездием она попадает в мир вне времени, где встречает фельдшера Хидзири из современного Токио.

Их встреча меняет всё: Скарлет понимает, что настоящая сила — не в мести, а в умении отпустить. Атмосфера, визуальный размах и меланхолия делают этот фильм одной из самых ожидаемых в ноябре.

Премьера запланирована на 21 ноября.

Также прочитайте: Десять лет ожидания закончились: «Проект воспитания девочек-волшебниц» возвращается с «Перезагрузкой»

Фото: Кадр из аниме «Для тебя, Бессмертный», «Скарлет», «Лав Лайв! Клуб айдолов академии Нидзигасаки»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Это аниме сделало невозможное: за пару недель 100% одобрения критиков и больше 100 млн долларов в кассу — даже для MAPPA это феномен Это аниме сделало невозможное: за пару недель 100% одобрения критиков и больше 100 млн долларов в кассу — даже для MAPPA это феномен Читать дальше 27 октября 2025
100% свежести на Rotten Tomatoes и ни каплей меньше: критики назвали «Историю Рэдзэ» лучшим фильмом по аниме последних лет — так за что хвалят? 100% свежести на Rotten Tomatoes и ни каплей меньше: критики назвали «Историю Рэдзэ» лучшим фильмом по аниме последних лет — так за что хвалят? Читать дальше 26 октября 2025
Рейтинг 3,9 из 10, но просмотры растут в геометрической прогрессии: 3 сезон «Ванпанчмена» снова всех удивил Рейтинг 3,9 из 10, но просмотры растут в геометрической прогрессии: 3 сезон «Ванпанчмена» снова всех удивил Читать дальше 26 октября 2025
Так кто же все-таки сильнее, Наруто или Саске? Фанаты спорят годами, но ответ все-таки очевиден Так кто же все-таки сильнее, Наруто или Саске? Фанаты спорят годами, но ответ все-таки очевиден Читать дальше 26 октября 2025
Аниме — это круто, но вы вообще видели дунхуа? 3 сериала прямиком из Китая, которые утрут нос японской анимации Аниме — это круто, но вы вообще видели дунхуа? 3 сериала прямиком из Китая, которые утрут нос японской анимации Читать дальше 24 октября 2025
6,7 млн просмотров у пяти коротких серий: это аниме про злого совенка обсуждает весь YouTube 6,7 млн просмотров у пяти коротких серий: это аниме про злого совенка обсуждает весь YouTube Читать дальше 24 октября 2025
Десять лет ожидания закончились: «Проект воспитания девочек-волшебниц» возвращается с «Перезагрузкой» Десять лет ожидания закончились: «Проект воспитания девочек-волшебниц» возвращается с «Перезагрузкой» Читать дальше 24 октября 2025
Не аниме года, а главный провал: «Поднятие уровня в одиночку» опозорили на весь мир в родной Японии Не аниме года, а главный провал: «Поднятие уровня в одиночку» опозорили на весь мир в родной Японии Читать дальше 24 октября 2025
«Обожаю, когда из платного контента что-то вырезают»: 2 сезон «Дандадана» зацензурили в России – под нож пошли важные сюжетные сцены «Обожаю, когда из платного контента что-то вырезают»: 2 сезон «Дандадана» зацензурили в России – под нож пошли важные сюжетные сцены Читать дальше 24 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше