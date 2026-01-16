Триумфальное возвращение Сейран из «Зимородка»: все поклонники турдизи только и говорят об этой новинке

Меню
16 января 2026 15:42
«Семья — это испытание»

Семейная драма с криминальной интригой, где одна свадьба запускает цепочку событий, способных разрушить целый клан.

Турецкий сериал «Семья — это испытание» вышел 13 января с громким стартом и сразу дал понять, что перед зрителем не очередная история про сложных родственников, а многоуровневый сюжет с тайнами, давними преступлениями и жесткой борьбой за власть внутри семьи.

Сюжет

Главный герой Доган покинул отчий дом в 17 лет и выстроил новую жизнь в Измире, став успешным хирургом. Он возвращается в Стамбул лишь на короткое время — на свадьбу сестры, заранее решив, что задержится не больше 47 часов.

Но уже в первый вечер становится ясно: выбраться из прошлого так просто не получится.

Глава семьи Таир Ханджиоглу — жесткий бизнесмен и тиран, привыкший контролировать все и всех. Именно в его доме разворачиваются ключевые события первой серии, когда хозяина находят тяжело раненым, а рядом обнаруживают скальпель, связанный с младшей дочерью.

«Семья — это испытание»

Старые грехи и новые подозрения

Постепенно сериал раскрывает, почему Доган когда-то ушел. Он стал свидетелем убийства, которое отец скрыл, подставив другого человека. Эта тайна расколола семью и продолжает влиять на все решения героев.

Параллельно развивается линия Чаглы — нового юриста семейной компании. Она устраивается на работу ради лечения больной сестры и не догадывается, что человек, которого считает своим братом, много лет готовит месть семье Ханджиоглу и использует ее как инструмент.

Актеры и роли

Центральную роль Догана исполнил Кенан Имирзалыоглу — его герой сочетает холодную профессиональность врача и внутренний конфликт человека, не сумевшего разорвать связь с семьей.

Чаглу сыграла Афра Сарачоглу, и ее персонаж быстро оказывается в центре интриг, не понимая истинных мотивов окружающих. Образ Таира Ханджиоглу воплотил Тарик Пабучджуоглу — это патриарх, уверенный, что страх и давление лучший способ управлять близкими.

Первые впечатления

Сериал стартует плотно и без раскачки, вводя сразу большое количество персонажей и сюжетных линий. Из-за этого поначалу легко запутаться в родственных связях, но именно насыщенность делает первые серии заметными, пишет дзен-канал Изнанка сериала.

«Смотреть было интересно. Старт был действительно очень сильным и мощным», — поделился автор канала.

Вам будет интересно: Об этом знают единицы — настоящая Хюррем общалась только с темнокожими евнухами. Но как же Сюмбюль-ага?

Фото: Кадр из сериала «Семья — это испытание»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
