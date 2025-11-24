Меню
Старик? Нет, легенда: Джеки Чан в «Охоте за тенью» играет так, что хочется пересматривать — и рейтинги у нового боевика отличные

Старик? Нет, легенда: Джеки Чан в «Охоте за тенью» играет так, что хочется пересматривать — и рейтинги у нового боевика отличные

24 ноября 2025 10:23
«Охота за тенью»

Как зрелая роль превратила свежий фильм в главный реванш актёра.

«Охота за тенью» (2025) стала тем самым случаем, когда и зрители, и критики почти единодушно сказали: Джеки Чан снова в форме. На «Кинопоиске» у фильма 7,4 балла, на IMDb — 7,5.

Роль, которая подходит по возрасту – и оттого сильнее

Фильм Ларри Яна даёт актёру именно то, чего давно не хватало: роль, где 70-летний герой не изображает сорвиголову. Дэчжун – ветеран полиции.

Он дерётся просто, точно и жёстко, без старых цирковых элементов Чана — и оттого выглядит убедительнее, чем в его недавних проектах.

Чан без клоунады — и всё равно харизматичен

Удивительный эффект: без фирменных ужимок, Джеки Чан вдруг стал выглядеть вдвойне мощнее. Актёр играет сдержанно, но выразительно, оставляя юмор только там, где он действительно работает.

Эта драматическая манера близка к его роли в «Иностранце» (2017), которая и тогда, и сейчас стала одной из лучших в его поздней карьере.

Антагонист, который усиливает героя

Тони Люн Ка-Фай — настоящий подарок для фильма. Его Лоншэн, старый киллер, внешне спокойный, внутри — хищник.

Эта дуэль двух возрастных профессионалов делает сюжет глубже, чем обычно бывает в жанре. Без пафоса, без крика — только холодная борьба характеров.

Эталонный современный гонконгский боевик

«Охота за тенью» совмещает динамику, выверенную хореографию и грамотный ритм. Никаких провалов, никаких перегибов, только плотное повествование, в котором каждая сцена двигает историю вперёд.

Фильм держится не на спецэффектах, а на живой пластике каскадёров — редкость для сегодняшнего экшена.

Чан сделал то, чего от него не ждали

«Охота за тенью» — не просто удачный боевик, а пример того, как звезда мирового масштаба может обрести своё второе я. Чан принимает возраст и превращает его в преимущество.

Также прочитайте: Тихие премьеры без миллиардных бюджетов, которые советует каждый второй блогер: эти 3 новинки хвалят чаще остальных

Фото: Кадр из фильма «Охота за тенью» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
