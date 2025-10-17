Меню
Первая серия вышла в 2010 году, но даже в 2025 прощаться рано: «Ходячие мертвецы» еще не скоро закончатся

17 октября 2025 12:19
Кадр из сериала «Ходячие мертвецы»

Авторы не собираются останавливаться.

Франшиза «Ходячие мертвецы», отметившая в этом году 15-летний юбилей, демонстрирует удивительное долголетие. Создатели проекта не планируют завершать вселенную, напротив — они уверены в её потенциале для развития.

По заявлениям продюсеров, франшиза способна существовать как минимум ещё столько же лет. Одним из перспективных направлений развития станут спин-оффы про зомби-апокалипсис в различных странах мира.

Будущее «Ходячих мертвецов»

На международном рынке контента Mipcom 2025 президент AMC Networks Дэн Макдермотт поделился масштабными планами по развитию вселенной «Ходячих мертвецов». По его словам, франшиза достигла уровня кинематографической вселенной Marvel, демонстрируя аналогичный потенциал долголетия.

«Железный человек» вышел 17 лет назад, и развитие истории «Мстителей» продолжается. Такой же путь видится и для «Ходячих мертвецов» — история вряд ли завершится в обозримом будущем. Новые проекты могут перенести зрителей в разные уголки мира, показывая особенности выживания в других странах.

«Вполне вероятно, что мы увидим актёров и съёмочную группу за работой даже через 15 лет. Впереди — множество неизведанных континентов», — цитирует Макдермотта издание Variety.

Кадр из сериала «Ходячие мертвецы»

Франшиза «Ходячих мертвецов»

Вселенная «Ходячих мертвецов», начавшая свой путь в 2010 году, продолжает активно расширяться даже после завершения основного сериала. За годы существования франшиза обогатилась многочисленными ответвлениями, включая «Бойтесь ходячих мертвецов», «Мир за пределами», а также отдельные проекты о Дэриле Диксоне и выживании в Нью-Йорке.

Сейчас история Дэрила Диксона приближается к кульминации третьего сезона, а «Мертвый город» уже получил зелёный свет на очередное продолжение. При этом продюсер Скотт М. Гимпл не исключает масштабного кроссовера, который может объединить ключевых персонажей в исполнении Нормана Ридуса, Мелиссы Макбрайд и других звезд оригинального сериала.

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем закончились «Ходячие мертвецы» на самом деле.

Фото: Кадры из сериала «Ходячие мертвецы»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
