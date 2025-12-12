Станет Бодровым XXI века: звезда «Невского» Антон Васильев появится вместе с Андоленко из «Спасской» в новом хите на НТВ

Меню
12 декабря 2025 21:31
Кадры из сериала «Приговор»

Проекту уже предсказывают большой успех.

В России уже несколько лет продолжается настоящий бум остросюжетных детективных процедуралов. Кажется, каждый месяц на экранах появляется новый сериал о следователях, оперов в штатском или экспертах-криминалистах, которые распутывают одно мрачное дело за другим.

Этот жанр прочно занял своё место в сетке вещания и на стримингах, став одним из главных трендов отечественного телевидения. Исполнители главных ролей в таких сериалах, как «Невский» или «Спасская», уже превратились в звезд. А ведь вскоре Антону Васильеву и Карине Андоленко предстоит совместная работа на экране.

Сюжет сериала «Приговор»

Сериал «Приговор» рассказывает историю Саввы, чья жизнь разделилась на «до» и «после». Когда-то юный и неосторожный, он оказался в эпицентре громкого убийства.

Суд вынес ему суровый приговор, который многие считали несправедливым. Долгие годы, проведённые за решёткой, закалили его характер.

Выйдя на свободу, Савва пытается начать всё с чистого листа. Он сторонится старых связей, мечтая лишь о тихом счастье рядом с любимой женщиной.

Но прошлое не хочет его отпускать. И тогда герой решает добраться до сути того, что сломало его жизнь, и отыскать виновных.

Кадр из сериала «Приговор»

Детали сериала «Приговор»

Создатели сериала «Приговор» смело проводят параллели своего главного героя с культовыми персонажами кино. Его сравнивают с Данилой Багровым из «Брата» Сергея Бодрова и персонажем Роберта Де Ниро из «Таксиста». Как подчёркивают сценаристы, это не однозначно положительный или отрицательный тип, а скорее человек, сломанный обстоятельствами и вынужденный искать свой путь в мире, где простых ответов не существует.

Воплотить этот сложный и многогранный образ доверили Антону Васильеву, перед которым стоит задача раскрыть всю глубину характера своего персонажа. Его возлюбленную сыграет Карина Андоленко, звезда «Спасской», что добавляет проекту особый масштаб — две знаковые фигуры жанра процедуралов теперь оказываются по ту сторону привычных им законов и правил. Вместе им предстоит бороться не только с явными врагами, но и с самой системой.

Выход сериала на НТВ запланирован на следующий год, и проект обещает стать одним из самых ожидаемых событий в сетке телеканала.

Ранее портал «Киноафиша» писал полный список новых сериалов с Антоном Васильевым на ближайший год.

Фото: Кадры из сериала «Приговор»
