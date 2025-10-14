Стало известно, кто сыграет Скалли в новых «Секретных материалах»: с Джиллиан Андерсон ничего общего

Актриса Даниэль Дедуайлер ведет переговоры об участии в проекте.

Студия 20th Century Television определилась с исполнительницей роли женщины-агента в предстоящем перезапуске «Секретных материалов». Ранее активно обсуждалась возможность возвращения Джиллиан Андерсон, чья героиня Дана Скалли стала символом оригинального сериала вместе с персонажем Дэвида Духовны.

Однако создатели, судя по всему, выбрали принципиально новый путь. Проект сделает ставку на свежие лица, отказавшись от участия легендарных актеров из классической версии. Такой подход позволяет говорить о полноценном ребуте франшизы с обновленным составом.

Кто станет новой Скалли

Согласно информации издания Nexus Point News, на главную женскую роль в ребуте рассматривается кандидатура Даниэль Дедуайлер. Актриса, запомнившаяся зрителям по картине «Ручная кладь», ведёт переговоры об участии в проекте.

По данным источников, Дедуайлер может воплотить на экране образ агента федеральной службы, работающего в тандеме с напарником-мужчиной. Этот союз станет центральным элементом обновлённой версии культовой франшизы, продолжая традицию знаменитого дуэта Малдера и Скалли, но при этом предлагая современную интерпретацию.

Новые «Секретные материалы»

Работа над перезапуском «Секретных материалов» ведется с 2023 года. Райан Куглер, выступивший автором сценария пилотной серии, также станет исполнительным продюсером и, вероятно, режиссером проекта. Примечательно, что к созданию новой версии привлечен Крис Картер — создатель оригинального сериала.

Сюжет будет выстроен вокруг дуэта агентов ФБР — мужчины и женщины, расследующих паранормальные явления и необъяснимые происшествия.

