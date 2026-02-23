Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Стало известно, когда «Грозовой перевал» выпустят онлайн: рекордную кассу все равно набрать не удалось

Стало известно, когда «Грозовой перевал» выпустят онлайн: рекордную кассу все равно набрать не удалось

23 февраля 2026 18:00
Кадр из фильма «Грозовой перевал»

Не помогла даже пиар-кампания и звезды в главных ролях.

Новинка февраля, фильм «Грозовой перевал», не сумевшая собрать внушительную кассу в кинотеатрах, совсем скоро станет доступна на онлайн-платформах. С выходом в стримингах решили не тянуть, так что зрители, пропустившие премьеру в кино, смогут наверстать упущенное буквально через несколько недель.

«Грозовой перевал» онлайн

Цифровая премьера фильма «Грозовой перевал», который сняла Эмиральд Феннелл, состоится уже 31 марта. Решение выпустить ленту онлайн так скоро явно связано с её скромными сборами: за две недели в кинотеатрах картина смогла добраться лишь до ста миллионов долларов.

Кадр из фильма «Грозовой перевал»

Критика «Грозового перевала»

Отзывы профессиональных критиков на «Грозовой перевал» оказались довольно сдержанными — картину назвали свежей, но не более того.

«При всей внешней экспрессии и бушующих на экране страстях фильм почему-то не задевает зрителя за живое и не вызывает сильных эмоций», — пишут в рецензиях.

Некоторые и вовсе окрестили новую работу Эмиральд Феннелл самой неудачной и глупой в её режиссёрской карьере.

Фото: Кадры из фильма «Грозовой перевал» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот блокбастер в Америке назвали провалом DC, а в России пересматривают до сих пор: в Харли Квинн все влюбились сразу Этот блокбастер в Америке назвали провалом DC, а в России пересматривают до сих пор: в Харли Квинн все влюбились сразу Читать дальше 22 февраля 2026
У «Грозового перевала» получился оборванный финал: режиссер рассказала, будет ли вторая часть У «Грозового перевала» получился оборванный финал: режиссер рассказала, будет ли вторая часть Читать дальше 19 февраля 2026
Ни триумфа на «Оскаре», ни статуса культового: 3 причины, почему «Хоббит» не повторил успех «Властелина колец» Ни триумфа на «Оскаре», ни статуса культового: 3 причины, почему «Хоббит» не повторил успех «Властелина колец» Читать дальше 19 февраля 2026
Такого во вселенной «Хищника» на экране еще не было: вот каких яутжа покажут в «Планете смерти 2» Такого во вселенной «Хищника» на экране еще не было: вот каких яутжа покажут в «Планете смерти 2» Читать дальше 19 февраля 2026
Уже посмотрели финал «Рыцаря Семи королевств»? Не время расслабляться — собрали все будущие спин-оффы по «Игре престолов» Уже посмотрели финал «Рыцаря Семи королевств»? Не время расслабляться — собрали все будущие спин-оффы по «Игре престолов» Читать дальше 23 февраля 2026
Штирлиц вел машину и рассказывал пастору про музыку из будущего: этот ляп в «17 мгновениях весны» очевиден и сейчас Штирлиц вел машину и рассказывал пастору про музыку из будущего: этот ляп в «17 мгновениях весны» очевиден и сейчас Читать дальше 23 февраля 2026
Итоги BAFTA 2026: ДиКаприо без награды, но «Битва за битвой» стал лучшим фильмом Итоги BAFTA 2026: ДиКаприо без награды, но «Битва за битвой» стал лучшим фильмом Читать дальше 23 февраля 2026
Джордж Мартин был против сериала по «Рыцарю Семи Королевств», а автор экранизации хочет 15 сезонов: решение за HBO Джордж Мартин был против сериала по «Рыцарю Семи Королевств», а автор экранизации хочет 15 сезонов: решение за HBO Читать дальше 23 февраля 2026
Любой из этих пяти причин хватило бы, чтобы выгнать наложницу из гарема — посчитали, сколько правил нарушила Хюррем Любой из этих пяти причин хватило бы, чтобы выгнать наложницу из гарема — посчитали, сколько правил нарушила Хюррем Читать дальше 23 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше