Стало известно, когда «Грозовой перевал» выпустят онлайн: рекордную кассу все равно набрать не удалось

Не помогла даже пиар-кампания и звезды в главных ролях.

Новинка февраля, фильм «Грозовой перевал», не сумевшая собрать внушительную кассу в кинотеатрах, совсем скоро станет доступна на онлайн-платформах. С выходом в стримингах решили не тянуть, так что зрители, пропустившие премьеру в кино, смогут наверстать упущенное буквально через несколько недель.

«Грозовой перевал» онлайн

Цифровая премьера фильма «Грозовой перевал», который сняла Эмиральд Феннелл, состоится уже 31 марта. Решение выпустить ленту онлайн так скоро явно связано с её скромными сборами: за две недели в кинотеатрах картина смогла добраться лишь до ста миллионов долларов.

Критика «Грозового перевала»

Отзывы профессиональных критиков на «Грозовой перевал» оказались довольно сдержанными — картину назвали свежей, но не более того.

«При всей внешней экспрессии и бушующих на экране страстях фильм почему-то не задевает зрителя за живое и не вызывает сильных эмоций», — пишут в рецензиях.

Некоторые и вовсе окрестили новую работу Эмиральд Феннелл самой неудачной и глупой в её режиссёрской карьере.