Стало известно, какой сезон «Разделения» будет финальным: Apple TV не собирается тянуть кота за хвост

Зато могут быть спин-оффы.

Apple TV готовится продлить «Разделение» на четвёртый сезон. Для поклонников это звучит обнадёживающе, но есть нюанс: сезон вполне может оказаться финальным.

Бен Стиллер и Дэн Эриксон уже задумываются о том, что делать дальше. Выход видят в спин-оффах — расширять вселенную, даже если основная история подойдёт к концу.

4 сезон «Разделения»

Apple TV выкупил у Fifth Season полные права на «Разделение». Сумма сделки составила 70 миллионов долларов.

Раньше стриминг только оплачивал лицензию, теперь же сериал принадлежит ему целиком. Ко второму сезону бюджет заметно вырос — по слухам, каждый эпизод десятисерийного сезона обошёлся примерно в 20 миллионов. Fifth Season тогда пришлось даже просить Apple о финансовой поддержке.

«Разделение» давно стало одним из главных активов платформы, так что отказываться от франшизы никто не собирается. Источники утверждают: шоу рассчитывают растянуть минимум на четыре сезона. Пока официально утверждены только три.

Съёмки третьего должны стартовать летом 2026-го. Первый сезон вышел ещё в 2022-м.

Спин-оффы

Четвёртый сезон «Разделения» уже заложен в планы Apple, но официально его пока не анонсируют — стриминг сосредоточен на предстоящих съёмках третьего. Бен Стиллер и Дэн Эриксон видят историю рассчитанной примерно на три-четыре сезона, и руководство Apple эту позицию разделяет.

Однако даже если основной сериал завершится, франшизу не закроют. В разработке могут оказаться приквел, несколько спин-оффов или локальные адаптации для других стран.