Стало известно главное отличие «Рыцаря Семи Королевств» от «Игры престолов»: оно будет очевидно уже на первых секундах

До премьеры проекта «Рыцарь Семи Королевств» осталось всего несколько месяцев. Картина обрастает любопытными деталями буквально каждую неделю.

Недавно создатель шоу Ира Паркер поделился неожиданным нюансом. Оказалось, что у сериала не будет масштабной вступительной заставки, какую зрители привыкли видеть в «Игре престолов» или «Доме дракона».

Заставка сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Создатели сериала «Рыцарь Семи Королевств» решили отказаться от грандиозной заставки, знакомой по «Игре престолов». Это объясняется особым форматом проекта — камерной историей о двух странствующих героях.

Вместо сложного интро под оркестровую музыку зрителей ждёт минималистичное вступление. Перед каждой серией будет появляться стилизованная средневековая типографика, соответствующая содержанию эпизода.

Как пояснил создатель Ира Паркер, такая заставка станет своеобразным сигналом для аудитории. Она сразу даст понять, что перед ними — совершенно иной тип истории, не похожий на предыдущие экранизации вселенной.

Сюжет сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Сериал перенесёт зрителей в эпоху за 90 лет до событий «Игры престолов». Главными героями станут бродячий рыцарь Дункан Высокий и его юный оруженосец Эйегон. Именно этому мальчику суждено в будущем стать правителем Семи Королевств.

Премьера проекта запланирована на январь 2026 года. При этом съёмочная группа уже активно готовится ко второму сезону, что говорит о серьёзных планах на развитие этой истории.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что один герой «Игры престолов» оказался слишком похож на Арагорна.