«Стальной алхимик: Братство» тоже в списке: 3 лучших мини-аниме сериалов по версии Letterboxd

3 сентября 2025 22:00
Кадр из сериала «Сказ о четырех с половиной татами», «Монстр», «Стальной алхимик: Братство»

Их легко осилить даже за выходные.

Если вы любите истории, завершённые в одном сезоне, то мини-сериалы аниме — это настоящая находка. В них нет затяжных арок, зато есть цельный сюжет, сильные персонажи и эмоции, которые бьют в самое сердце. Мы выбрали для вас четыре проекта из топа Letterboxd, которые фанаты уже называют современными классиками.

«Сказ о четырех с половиной татами» (2010)

Этот сериал — как калейдоскоп студенческой жизни. Главный герой мечтает о «розовых годах», но каждый раз делает новый выбор и оказывается в иной реальности. В каждом эпизоде он вступает в другой клуб, встречает новых людей и снова ищет себя.

В этом аниме визуал и ритм доведены до предела. Персонажи яркие, диалоги острые, а идея проста и гениальна: жизнь зависит от того, какой путь ты выбираешь. И да, это одно из самых красивых аниме, созданных Madhouse.

«Монстр» (2004–2005)

Да, у него 74 эпизода, но это цельная история, и именно поэтому «Монстр» считается мини-сериалом. Доктор Тенма когда-то спас жизнь ребёнку, а тот вырос серийным убийцей. Теперь врачу предстоит исправить собственную ошибку.

Это аниме-триллер для взрослых: напряжённое, психологическое, с вопросами морали, выбора и ответственности. Отношения Тенмы и Йохана многие называют одними из самых сильных в жанре. Сюжет держит до финала, и именно за это фанаты Letterboxd дали ему одну из высших оценок.

«Стальной алхимик: Братство» (2009–2010)

История братьев Элрик, потерявших тела из-за запретного ритуала, — пример того, каким должно быть идеальное аниме. Здесь есть всё: глубокая философия, масштабная мифология, юмор, драма и бесконечно человечные персонажи.

«Братство» называют лучшей экранизацией манги: оно аккуратно следует первоисточнику, при этом сохраняет темп и баланс. Многие критики и фанаты сходятся в одном — это лучший аниме-сериал всех времён.

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.

Фото: Кадр из сериала «Сказ о четырех с половиной татами», «Монстр», «Стальной алхимик: Братство»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
