Стала известна точная дата выхода 4 сезона «Сергия против нечисти»: идеально попадает в новогодние каникулы

26 декабря 2025 18:08
Кадр из сериала «Сергий против нечисти. Зов предков»

А еще четвертый сезон франшизы резко меняет декорации.

У «Сергия против нечисти. Зов предков» наконец появилась точная дата выхода — и это как раз те новости, которые хочется услышать перед длинными новогодними каникулами.

Когда впереди свободные вечера, плед и горячий чай, особенно приятно знать, что тебя ждет не растянутый сериал с ожиданием по серии в неделю, а полноценное приключение, которое можно проглотить залпом.

Не Москва, а Казань и новые демоны

Четвертый сезон франшизы резко меняет декорации. Если раньше Сергий и капитан Катя Земцова охотились за нечистью в столице, теперь их дорога ведет в Татарстан. Именно там, в Казани, куда герои отправляются после новых зацепок в деле пропавших родителей Кати, сериал обретает совсем другой ритм и атмосферу.

И именно 5 января все эпизоды появятся целиком в онлайн-кинотеатре «КИОН», превращая первые дни года в марафон городского фэнтези.

Катя взрослеет, Сергий трескается

Лукерья Ильяшенко в этом сезоне играет не просто напарницу, а женщину, которая впервые всерьез задумывается о будущем. Катя разрывается между чувствами к Сергию и ощущением, что время идет, а жизнь требует более взрослого выбора. У самого Сергия тоже не все стабильно: зрителям впервые покажут его главный страх и прошлое, которое он так долго скрывал.

Сезон, который ломает формат

Создатели сознательно сделали этот сезон другим. Новая мифология, другие правила игры, татарская нечисть и неожиданные союзники из Казани — все это превращает «Зов предков» в самый амбициозный проект франшизы. Добавьте к этому масштабные экшен-сцены, серьезную работу с CGI и более личные драмы героев — и становится ясно, что это не просто продолжение, а попытка вывести сериал на новый уровень.

Похоже, новогодние каникулы у поклонников Сергия в этом году будут не только длинными, но и по-настоящему темными и захватывающими.

Ранее портал «Киноафиша» писал про мини-сериалы декабря.

Фото: Кадр из сериала «Сергий против нечисти. Зов предков»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
