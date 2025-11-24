Стала известна дата цифрового релиза «Хищника: Планета смерти» с 95% от зрителей на «томатах»: ждать осталось чуть больше 2-х недель

Теперь и на кино деньги тратить не придется.

Цифровой релиз нового фильма «Хищник: Планета смерти» подкрался так же тихо, как сам монстр. Фильм еще не успел как следует устояться в прокате, а студия уже делает ход, который выглядит почти как тревожный сигнал.

Почему такая спешка — и что это значит для всей франшизы?

Когда выйдет в цифре

Дата неожиданно близко: «Хищник» станет доступен в цифровом формате 9 декабря 2025 года. Всего месяц после премьеры — нетипичное решение для Disney, и оно напрямую связано с конкуренцией.

Сейчас кинорынок трясут «Бегущий человек» и «Иллюзия обмана 3», так что надежд на долгий кинопрокат у студии немного. При бюджете 110 миллионов картина может собрать около двухсот, но реально выйти в ноль получится только за счет цифровых продаж.

Почему зрители довольны

Парадокс: аудитория картину любит куда больше, чем прогнозируют аналитики. На Rotten Tomatoes у фильма 86% у критиков и почти идеальные 95% у зрителей — это один из лучших результатов во всей серии. CinemaScore тоже на стороне боевика — редкая для «Хищника» оценка A–.

Что ждёт франшизу дальше

Дэн Трахтенберг не скрывает, что хочет продолжить историю. И финал говорит то же самое — линия Дека и его команды явно не закончена. Ходят слухи и о возможном кроссовере с «Чужим». Так что быстрый цифровой релиз — не финальная точка, а новая фаза охоты.

