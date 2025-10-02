Меню
Стал похож на брутального дровосека: как сейчас выглядит Мехмед из «Великолепного века» — весь гарем бы пал к его ногам (фото)

2 октября 2025 08:56
Кадр из сериала «Великолепный век»

Актеру 37 лет и пока его сердце свободно.

Турецкий сериал «Великолепный век» давно стал классикой, а его актеры — символами эпохи. Каждое возвращение к этой истории вызывает у зрителей всплеск эмоций, особенно если речь идёт о тех, кто играл наследников султана.

Шехзаде Мехмед, сын Хюррем и Сулеймана, навсегда остался в памяти фанатов как светлый и благородный мальчик, чья судьба оборвалась слишком рано.

Актёра, воплотившего Мехмеда, звали Гюрбей Илери. Когда он появился в гаремных коридорах в образе юного принца, зрители мгновенно приняли его — не только как сына Хюррем, но и как достойного преемника великой династии.

Ради этой роли молодой артист изменил себя: прибавил в весе, занялся спортом, сделал всё, чтобы выглядеть настоящим шехзаде. И не зря — миллионы поклонников по всему миру запомнили именно его образ.

Гюрбей Илери

Что стало с актером спустя годы

С тех пор прошло больше десяти лет. Сегодня Гюрбею 37, за плечами у него больше десятка сериалов и фильмов. После «Великолепного века» его карьера пошла в гору: он сыграл в историческом хите «Воскресший Эртугрул» и в ряде современных турецких драм.

На экране он давно уже не юный наследник, а зрелый актёр, но для поклонников сериала он навсегда останется тем самым Мехмедом, любимцем матери и гордостью Сулеймана.

Личная жизнь и внимание поклонников

О личной жизни звезды известно немного: Илери не женат, а самые обсуждаемые его отношения были с актрисой Эзги Эюбоглу, которую зрители помнят по роли Айбиге. Их роман длился два года, но свадьбе не суждено было состояться.

Сегодня фанаты «Великолепного века» следят за ним в социальных сетях и радуются каждому новому кадру. В их памяти он всё так же прекрасен — и если бы Мехмед дожил до престола, то, как шутят поклонники, весь гарем действительно пал бы к его ногам.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какие тайны скрыл «Великолепный век» от зрителя. А еще мы рассказывали, чем сериал далек от реальности.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
