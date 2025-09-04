«Стал играть фрика»: Шилов из «Ментовских войн» назвал сезон, после которого сериал испортился

Сериал «Ментовские войны» стал культовым для поклонников отечественного детектива. С момента выхода в 2005 году он захватывал зрителей жёсткими противостояниями бандитов и правоохранителей.

Однако далеко не все одиннадцать сезонов получили одинаковую любовь аудитории. Многие считают, что со временем проект утратил свою первоначальную атмосферу и глубину.

Как выяснилось, один из ключевых актёров сериала разделяет это мнение. Александр Устюгов открыто заявил, что в определённый момент сюжет потерял свою силу, и даже указал, с какого именно сезона начался этот творческий спад.

Александр Устюгов о сериале «Ментовские войны»

Александр Устюгов, прославившийся ролью Шилова в «Ментовских войнах», со временем разочаровался в проекте. Он откровенно признался, что съёмочный процесс стал напоминать конвейер.

«Постепенно я стал играть непонятного фрика с седыми висками, который что-то там выясняет», — посетовал актер.

По мнению звезды, только первые три сезона можно считать по-настоящему сильными — тем самым «каноном», за который зрители полюбили сериал.

«Фильм, начиная с четвертого сезона, удерживался лишь на мастерстве сценаристов. А актеры уже не творчеством занимались, а работали как на фабрике», — добавил Устюгов.

Актер даже просил создателей убить своего героя, чтобы завершить историю органично. Но сценаристы предпочли оставить финал открытым, возможно, надеясь на продолжение.

Чем закончился сериал «Ментовские войны»

Одиннадцатый сезон завершился на самом напряженном моменте — в квартиру Шилова стреляют из гранатомета. Зрители так и не узнали, выжил ли Роман, что стало с его семьёй.

Такой открытый финал оставил поклонников сериала в недоумении.

Ранее портал «Киноафиша» писал о разных версиях произошедшего в сериале.