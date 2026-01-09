Средиземье больше Австралии, а Мордор почти как Узбекистан: неожиданные размеры мира Толкиена в километрах

Братство Кольца, кстати, прошло 2000 километров пешком — почти как от Петербурга до Кавказа.

Средиземье Толкиена кажется бесконечным, пока смотришь фильмы или читаешь книги. Герои идут месяцами, города сменяют друг друга, реки тянутся до горизонта.

Но фанаты давно перевели эту сказку в километры и выяснили, что мир хоббитов вполне сопоставим с реальной картой Земли. Если наложить карту Толкиена на глобус, становится ясно: это не маленькая фэнтези-страна, а почти отдельный континент.

Где начинается дом хоббитов

Шир, родина Фродо и Сэма, занимает около 47 тысяч квадратных километров. Это чуть больше Эстонии или примерно как небольшая российская область. От одного края Шира до другого — почти 250 километров, так что даже у хоббитов «соседняя деревня» может оказаться далеко не рядом.

Ривенделл, где живет Элронд, находится уже за Мглистыми горами. Расстояние оттуда до леса Лотлориэн — около 280 километров. Для пешего похода это несколько недель пути.

Насколько велико само Средиземье

По расчетам на основе карт Толкиена, вся территория Средиземья растянута примерно на 3200 километров с запада на восток и на 2250 километров с севера на юг. Общая площадь выходит около 7,2 миллиона квадратных километров.

Это больше Австралии и сопоставимо с Европой без восточной части. То есть Фродо и его спутники путешествовали не по «маленькой сказочной карте», а по миру размером с целый континент, пишет автор Дзен-канала "Хомо люденс".

Сколько прошли Фродо и Сэм

От Шира до Роковой горы путь составляет примерно от 2100 до 2900 километров, в зависимости от маршрута. Это как пройти пешком от Москвы до Парижа или от Петербурга до юга России.

При этом дорога заняла у героев около шести месяцев. С учетом гор, рек и постоянных опасностей это вполне реалистичная скорость для такого путешествия.

Реки, леса и земли Саурона

Главная река Запада — Андуин — тянется более чем на 2200 километров. Это почти как Колыма или одна из крупнейших рек Африки. Лихолесье по площади сравнимо с большим регионом России, а Мордор занимает около 450 тысяч квадратных километров — больше многих европейских стран. Получается, что за красивыми названиями скрываются вполне «земные» масштабы.

Почему этот мир кажется бесконечным

Толкиен не просто придумал карту, он создал ощущение расстояния. Герои устают, теряют время, сбиваются с пути, и это делает мир объемным. Поэтому Средиземье ощущается не как декорация, а как место, где действительно можно заблудиться.

И именно поэтому путь маленького хоббита через такой огромный мир кажется таким впечатляющим.

Локация или маршрут Расстояние / площадь Сравнение с Землей Шир (страна хоббитов) ~47 000 км² Чуть больше Эстонии Лихолесье ~150 000 км² Как Пермский край или Мурманская область Рохан ~136 000 км² Почти как Греция Мордор ~453 000 км² Чуть меньше Узбекистана Гондор (в расцвете) до ~1 800 000 км² Больше Франции и Испании вместе Длина реки Андуин ~2230 км Как река Колыма или Оранжевая в Африке Шир → Ривенделл ~450 км Как Москва → Нижний Новгород Ривенделл → Лотлориэн ~280 км Как Петербург → Великий Новгород Лотлориэн → Мордор ~1000–1200 км Как Берлин → Рим Шир → Роковая гора 2100–2900 км Как Москва → Париж Всё Средиземье (ширина) ~3200 км Как Европа с запада на восток Всё Средиземье (высота) ~2250 км Как от Скандинавии до Сахары Площадь Средиземья ~7 200 000 км² Больше Австралии

