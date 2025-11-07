Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Среди злодеев «Пиратов Карибского моря» этот — самый чудовищный и бесчеловечный: но что сделало Джонса таким? Разбираемся

Среди злодеев «Пиратов Карибского моря» этот — самый чудовищный и бесчеловечный: но что сделало Джонса таким? Разбираемся

7 ноября 2025 12:48
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря»

На самом деле его история очень трагичная.

Среди всех злодеев вселенной «Пиратов Карибского моря» именно Дэви Джонс остаётся самым парадоксальным. Он жесток, безжалостен и страшен — но в этой бездне есть боль, которую не может скрыть ни щупальце, ни проклятье.

Когда любовь становится проклятием

Когда-то Дэви Джонс был человеком — моряком, влюблённым в морскую богиню Калипсо. Она поручила ему священную миссию — перевозить души погибших в море в загробный мир.

Но, не выдержав одиночества и бесконечного служения, Джонс сорвался, предал Калипсо и заманил её в ловушку в человеческом теле. А затем, в приступе боли и ярости, вырезал себе сердце и запер его в сундуке, чтобы больше не чувствовать.

Так родился монстр — капитан «Летучего голландца», повелитель глубин и вечный должник судьбы. Его команда — мертвые моряки, обменявшие свободу на спасение. Они гниют и срастаются с кораблём, а их капитан, потерявший человечность, теперь сам судит тех, кто ищет милости.

Морская версия дьявола

Джонс заключает сделки, как настоящий Фауст. Он предлагает жизнь — но всегда за цену, выше смерти. Его «Летучий голландец» бороздит океаны, охотясь на тех, кто осмелился бросить вызов морю. Корабли исчезают без следа, людей пожирает Кракен, и никто не знает, где кончается воля Джонса, а где начинается проклятие.

В нём есть странная грань: он не убивает ради удовольствия — он карает, как будто исполняет приговор, вынесенный самим морем. Но каждый раз, когда он произносит холодное «Do you fear death?», в этих словах слышится не угроза, а отчаяние того, кто сам давно мёртв.

Чудовище с разбитым сердцем

Кадр из фильма «Пираты Карибского моря»

Даже в своей чудовищной форме Джонс способен на проблески боли. Когда его сердце оказывается в руках лорда Беккета, а Калипсо снова становится свободной, он произносит: «Моё сердце всегда принадлежало тебе». В этот миг чудовище рушится, и под слоем чешуи виден человек, погубленный не злобой, а любовью.

Его жестокость — не природное зло, а результат вечного наказания за предательство собственных чувств. В этом и заключается его трагедия: он потерял сердце, чтобы не страдать, но обрёк себя на вечную боль.

Дэви Джонс — редкий злодей, которому хочется не смерти, а покоя. Он страшен не потому, что убивает, а потому что живёт, не имея права умереть.

Ранее мы писали: Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора.

Фото: Кадр из фильма «Пираты Карибского моря»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Так умер Ракета в Marvel или нет? Концовка нового сериала переписала историю Енота и выдавила слезы из зрителей Так умер Ракета в Marvel или нет? Концовка нового сериала переписала историю Енота и выдавила слезы из зрителей Читать дальше 8 ноября 2025
Новая охота началась, но где именно? Разбираемся, как называется та самая «планета смерти», на которой даже Хищник боится дышать Новая охота началась, но где именно? Разбираемся, как называется та самая «планета смерти», на которой даже Хищник боится дышать Читать дальше 8 ноября 2025
«Горжусь этим. Я отказался от гонорара в 20 000 000 долларов»: режиссер «Чужого» Ридли Скотт объяснил, почему не захотел снимать «Терминатора 3» «Горжусь этим. Я отказался от гонорара в 20 000 000 долларов»: режиссер «Чужого» Ридли Скотт объяснил, почему не захотел снимать «Терминатора 3» Читать дальше 8 ноября 2025
«Один дома» + «Гарри Поттер» + Спилберг = «Гремлины 3»: что известно о возвращении культовых монстров «Один дома» + «Гарри Поттер» + Спилберг = «Гремлины 3»: что известно о возвращении культовых монстров Читать дальше 7 ноября 2025
В культовом фильме Финчера «Семь» нашли советский след: все внимание на Миллза и его жену В культовом фильме Финчера «Семь» нашли советский след: все внимание на Миллза и его жену Читать дальше 7 ноября 2025
Спустя 43 года Ридли Скотт и Харрисон Форд до сих не решили этот спор: так кто же такой Декард в «Бегущем человеке»? Спустя 43 года Ридли Скотт и Харрисон Форд до сих не решили этот спор: так кто же такой Декард в «Бегущем человеке»? Читать дальше 7 ноября 2025
Вы не ждали, а «Гремлины» вернулись на экраны: не включайте свет и не проливайте воду — дата выхода уже известна Вы не ждали, а «Гремлины» вернулись на экраны: не включайте свет и не проливайте воду — дата выхода уже известна Читать дальше 7 ноября 2025
Кто из старичков вернется на экраны в «Крике 7»? Создатели обещают даже воскрешение мертвеца из фильма 1996 года Кто из старичков вернется на экраны в «Крике 7»? Создатели обещают даже воскрешение мертвеца из фильма 1996 года Читать дальше 7 ноября 2025
Ни в «Звездных войнах», ни в «Миротворце» не объяснили: как на самом деле выглядят джавы? Мы не уверены даже, есть ли у них глаза Ни в «Звездных войнах», ни в «Миротворце» не объяснили: как на самом деле выглядят джавы? Мы не уверены даже, есть ли у них глаза Читать дальше 7 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше