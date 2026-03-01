Меню
Среди восьми сезонов «Игры престолов» только один — идеальный: и это не шестой, и даже не третий с Красной свадьбой

1 марта 2026 13:17
Кадр из сериала «Игра престолов»

Вспоминаем, когда культовый проект HBO был на вершине.

«Игра престолов» давно стала больше, чем просто экранизацией цикла Джорджа Мартина. Это феномен, который задал новую планку для телевидения: масштабные битвы, шокирующие смерти и политические интриги, о которых спорили годами. После финала HBO продолжил расширять вселенную — вышли «Дом Дракона» и «Рыцарь Семи Королевств». Но именно оригинальный сериал остаётся главным ориентиром.

И если ранжировать сезоны, один из них почти всегда называют лучшим — четвертый.

Почему именно четвертый сезон

В этом сезоне не было ни одного проходного эпизода. Каждая серия — событие. Гибель Джоффри, Гора против Оберина, битва за Чёрный замок — плотность драматических моментов зашкаливала.

Особенно мощно сработала линия Тириона Ланнистера. Его суд стал кульминацией многолетнего унижения героя. Монолог Тириона и финальное противостояние с Тайвином — сцены, которые до сих пор пересматривают. Именно тогда Питер Динклэйдж окончательно закрепил за собой статус одного из сильнейших актёров проекта.

Баланс драмы и действия

Четвёртый сезон аккуратно завершил последствия Красной свадьбы и поставил точку в войне Робба Старка. При этом история не провисала: Джон защищает Стену, Арья продолжает путь выживания, Дейенерис укрепляет позиции в Заливе работорговцев.

Важный момент — темп. В отличие от седьмого и восьмого сезонов, где события ускорились до предела, здесь всё развивалось логично и драматически выверенно.

А как же третий и шестой?

Третий сезон вошёл в историю благодаря Красной свадьбе, а шестой подарил «Битву бастардов» и взрыв септы. Но именно четвёртый оказался самым цельным: ни провисаний, ни спорных решений, ни ощущения спешки.

Поэтому, если выбирать один сезон, который лучше всего отражает магию «Игры престолов», — это четвёртый. В нём сериал был на пике формы: дерзкий, жестокий и по-настоящему непредсказуемый.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
