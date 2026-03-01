Среди восьми сезонов «Игры престолов» только один — идеальный: и это не шестой, и даже не третий с Красной свадьбой

Вспоминаем, когда культовый проект HBO был на вершине.

«Игра престолов» давно стала больше, чем просто экранизацией цикла Джорджа Мартина. Это феномен, который задал новую планку для телевидения: масштабные битвы, шокирующие смерти и политические интриги, о которых спорили годами. После финала HBO продолжил расширять вселенную — вышли «Дом Дракона» и «Рыцарь Семи Королевств». Но именно оригинальный сериал остаётся главным ориентиром.

И если ранжировать сезоны, один из них почти всегда называют лучшим — четвертый.

Почему именно четвертый сезон

В этом сезоне не было ни одного проходного эпизода. Каждая серия — событие. Гибель Джоффри, Гора против Оберина, битва за Чёрный замок — плотность драматических моментов зашкаливала.

Особенно мощно сработала линия Тириона Ланнистера. Его суд стал кульминацией многолетнего унижения героя. Монолог Тириона и финальное противостояние с Тайвином — сцены, которые до сих пор пересматривают. Именно тогда Питер Динклэйдж окончательно закрепил за собой статус одного из сильнейших актёров проекта.

Баланс драмы и действия

Четвёртый сезон аккуратно завершил последствия Красной свадьбы и поставил точку в войне Робба Старка. При этом история не провисала: Джон защищает Стену, Арья продолжает путь выживания, Дейенерис укрепляет позиции в Заливе работорговцев.

Важный момент — темп. В отличие от седьмого и восьмого сезонов, где события ускорились до предела, здесь всё развивалось логично и драматически выверенно.

А как же третий и шестой?

Третий сезон вошёл в историю благодаря Красной свадьбе, а шестой подарил «Битву бастардов» и взрыв септы. Но именно четвёртый оказался самым цельным: ни провисаний, ни спорных решений, ни ощущения спешки.

Поэтому, если выбирать один сезон, который лучше всего отражает магию «Игры престолов», — это четвёртый. В нём сериал был на пике формы: дерзкий, жестокий и по-настоящему непредсказуемый.