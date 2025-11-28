Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Среди свежих российских сериалов Ксения Бородина выбрала 3 самых лучших: начнете смотреть и очнетесь под утро

Среди свежих российских сериалов Ксения Бородина выбрала 3 самых лучших: начнете смотреть и очнетесь под утро

28 ноября 2025 07:00
Ксения Бородина, кадры из сериалов «Почка», «Беспринципные», «Сёстры»

Телеведущая смотрит не только турдизи.

Ксения Бородина давно призналась: российские сериалы у неё — это почти спорт. Смотрит много, советует выборочно, а критикует честно, не оглядываясь на то, кто обидится. И вот новый мини-рейтинг: три проекта, которые телеведущая называет «реально зашедшими» — от жёсткой драмы до лёгкой женской комедии.

«Почка»

Иногда сериал цепляет одним предложением. В случае «Почки» — сюжетом о женщине «с отвратительным характером», внезапно оказавшейся лицом к лицу с необходимостью пересадки. Бородина отметила не только яркую актёрскую игру, но и точные детали: музыкальное сопровождение, динамичное повествование, отсутствие проседающих серий.

Сериал, который легко мог бы стать мрачной драмой, оказался смесью чёрного юмора, социального высказывания и очень точного попадания в сегодняшнюю реальность — когда человек вдруг понимает, что все его маски смываются вместе с диагнозом.

«Беспринципные»

Ксения смотрела и ругалась одновременно — и это лучший комплимент сериалу. Её зацепило всё: от актёрского ансамбля до живой городской энергии, но отношение «мужиков» в проекте она назвала раздражающим настолько, что однажды даже обидела авторов своим сториз.

При этом второй сезон она всё равно в итоге хвалит: «понравился». Сериал работает именно благодаря тому, что в нём ничего не приукрашено. И, как ни странно, именно эта смесь цинизма и честности делает его продолжение таким затягивающим.

«Сёстры»

Лёгкая комедия «Сёстры», снятая без претензий на глубину, но с большим удовольствием — именно такой проект Бородина называет идеальным для «убить время». История трёх женщин, пытающихся удержать автосервис, доставшийся после смерти родителей, — обычная, но именно в этом её сила.

Без высоких ставок, без моральных проповедей, с хорошими диалогами и естественной женской химией. Сериал, который не требует анализа — но зато оставляет ощущение приятного вечера, проведённого в хорошей компании.

Ксения смотрит много — и быстро отличает пустое от честного. В её списке нет случайных проектов. В каждом из этих трёх сериалов есть что-то своё: в «Почке» — нерв, в «Беспринципных» — хлёсткость, в «Сёстрах» — лёгкость, которой так не хватает в будни.

Если ищете, что включить сегодня вечером — Бородина уже сделала выбор за вас.

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала, популярные на этой неделе.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press, кадры из сериалов «Почка», «Беспринципные», «Сёстры»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Пора это все заканчивать»: стартовали съемки 6 сезона сериала «Спасская», но зрители этому не рады «Пора это все заканчивать»: стартовали съемки 6 сезона сериала «Спасская», но зрители этому не рады Читать дальше 29 ноября 2025
Та самая девочка из «Как приручить лису»: топ-3 сериала с Таисьей Калинкиной, которые зрители смотрят запоем Та самая девочка из «Как приручить лису»: топ-3 сериала с Таисьей Калинкиной, которые зрители смотрят запоем Читать дальше 29 ноября 2025
47-я серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 388 268 264 просмотра — разбираем феномен «Крика победы» (видео) 47-я серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 388 268 264 просмотра — разбираем феномен «Крика победы» (видео) Читать дальше 28 ноября 2025
Когда выйдет 8 сезон «Скорой помощи» на НТВ? Уже объявлена точная дата — и зрители готовятся к большому возвращению Куценко Когда выйдет 8 сезон «Скорой помощи» на НТВ? Уже объявлена точная дата — и зрители готовятся к большому возвращению Куценко Читать дальше 28 ноября 2025
Зрители считают, что зря Васильев согласился сниматься в 8 сезоне «Невского»: вот почему уйти тихо было бы лучшим вариантом Зрители считают, что зря Васильев согласился сниматься в 8 сезоне «Невского»: вот почему уйти тихо было бы лучшим вариантом Читать дальше 28 ноября 2025
В первый день зимы НТВ побалует зрителей стартом этого нашумевшего сериала: летом 2025 года был хитом на ИВИ В первый день зимы НТВ побалует зрителей стартом этого нашумевшего сериала: летом 2025 года был хитом на ИВИ Читать дальше 28 ноября 2025
Не все проекты на НТВ шумели, как «Первый отдел»: 3 детективных сериала, которые завлекают ничуть не хуже Не все проекты на НТВ шумели, как «Первый отдел»: 3 детективных сериала, которые завлекают ничуть не хуже Читать дальше 28 ноября 2025
Если надоело одно и то же: 5 свежих российских сериалов, которые приятно выбиваются из общей ленты Если надоело одно и то же: 5 свежих российских сериалов, которые приятно выбиваются из общей ленты Читать дальше 28 ноября 2025
Зрители нашли, чем «Васька» лучше «Невского»: только одной детали не хватает хиту с Васильевым, ее отсутствие все портит Зрители нашли, чем «Васька» лучше «Невского»: только одной детали не хватает хиту с Васильевым, ее отсутствие все портит Читать дальше 28 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше