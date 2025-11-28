Среди свежих российских сериалов Ксения Бородина выбрала 3 самых лучших: начнете смотреть и очнетесь под утро

Ксения Бородина давно призналась: российские сериалы у неё — это почти спорт. Смотрит много, советует выборочно, а критикует честно, не оглядываясь на то, кто обидится. И вот новый мини-рейтинг: три проекта, которые телеведущая называет «реально зашедшими» — от жёсткой драмы до лёгкой женской комедии.

«Почка»

Иногда сериал цепляет одним предложением. В случае «Почки» — сюжетом о женщине «с отвратительным характером», внезапно оказавшейся лицом к лицу с необходимостью пересадки. Бородина отметила не только яркую актёрскую игру, но и точные детали: музыкальное сопровождение, динамичное повествование, отсутствие проседающих серий.

Сериал, который легко мог бы стать мрачной драмой, оказался смесью чёрного юмора, социального высказывания и очень точного попадания в сегодняшнюю реальность — когда человек вдруг понимает, что все его маски смываются вместе с диагнозом.

«Беспринципные»

Ксения смотрела и ругалась одновременно — и это лучший комплимент сериалу. Её зацепило всё: от актёрского ансамбля до живой городской энергии, но отношение «мужиков» в проекте она назвала раздражающим настолько, что однажды даже обидела авторов своим сториз.

При этом второй сезон она всё равно в итоге хвалит: «понравился». Сериал работает именно благодаря тому, что в нём ничего не приукрашено. И, как ни странно, именно эта смесь цинизма и честности делает его продолжение таким затягивающим.

«Сёстры»

Лёгкая комедия «Сёстры», снятая без претензий на глубину, но с большим удовольствием — именно такой проект Бородина называет идеальным для «убить время». История трёх женщин, пытающихся удержать автосервис, доставшийся после смерти родителей, — обычная, но именно в этом её сила.

Без высоких ставок, без моральных проповедей, с хорошими диалогами и естественной женской химией. Сериал, который не требует анализа — но зато оставляет ощущение приятного вечера, проведённого в хорошей компании.

Ксения смотрит много — и быстро отличает пустое от честного. В её списке нет случайных проектов. В каждом из этих трёх сериалов есть что-то своё: в «Почке» — нерв, в «Беспринципных» — хлёсткость, в «Сёстрах» — лёгкость, которой так не хватает в будни.

Если ищете, что включить сегодня вечером — Бородина уже сделала выбор за вас.

