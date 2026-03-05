Меню
Среди кучи бесполезных продолжений этот спин-офф — идеален: его оценили не только фанаты «Пацанов»

5 марта 2026 07:29
Кадр из сериала «Поколение Ви»

Он стал обязательным к просмотру для ценителей оригинала.

Идеальные спин-оффы — редкость. Чаще всего они либо повторяют формулу оригинала, либо теряются в его тени. Но «Поколение Ви» стал тем самым исключением. Проект не просто продолжил вселенную «Пацанов» — он доказал, что может существовать на равных.

Свой тон и своя мифология

Сериал переносит действие в Годолкинский университет — колледж для молодых супергероев. Здесь учат не только управлять способностями, но и выживать в мире, где корпорации контролируют всё.

«Поколение V» сохраняет фирменную сатиру и жесткость «Пацанов», но при этом сосредотачивается на других героях и их проблемах. Это не копия оригинала, а история о давлении системы, культуре славы и корпоративной эксплуатации — с собственной атмосферой и конфликтами.

Связь с оригиналом — и влияние на него

В отличие от многих спин-оффов, этот сериал тесно вплетен в общую канву франшизы. События «Поколения V» перекликаются с основным сюжетом «Пацанов» и даже влияют на него.

Поэтому смотреть один проект без другого уже не получится — они работают как единое целое. Именно эта взаимосвязь сделала спин-офф обязательным для поклонников оригинала.

Что дальше

Второй сезон завершился в конце 2025 года. И хотя официальных новостей о продолжении пока нет, будущее у проекта есть. С учетом того, что «Пацаны» подходят к финалу, именно «Поколение V» может стать новой точкой роста для всей франшизы.

Редкий случай, когда спин-офф не просто дополняет мир, а смело расширяет его границы — и делает это уверенно.

Фото: Кадр из сериала «Поколение Ви»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
