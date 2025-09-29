Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных

В последние годы криминальные драмы в России стали гораздо смелее: сценаристы берут реальную боль общества, а режиссёры делают ставку на напряжённый сюжет без привычных клише.

Вот три сериала, которые обсуждают сегодня все — от любителей нуара до тех, кто раньше считал российские «ментовские» истории скучными.

«Лихие»

История про семью Лиховцевых переносит зрителя в Хабаровск 90-х, где охотник Павел вместе с сыном оказывается втянут в криминальный водоворот. Сериал цепляет не только атмосферой тайги и города, живущего по бандитским законам, но и честным изображением того, как рушатся устои и привычный мир.

На КиноПоиске проект держится выше 7,5 баллов — и это не случайность: ностальгия по лихим временам здесь работает как фон, а не как самоцель.

«Аутсорс»

Один из самых мрачных сериалов последних лет. В центре — тюрьма особого режима и надзиратели, которые придумывают зарабатывать на казнях смертников. Родственникам жертв предлагают самим вершить правосудие — за деньги.

Атмосфера 90-х показана так натурально, что временами жутко: коррупция, цинизм и стирание любых моральных границ. Рейтинг у «Аутсорса» высокий, а зрители называют его «жестоким, но честным сериалом о той эпохе».

«Оперативная память»

Здесь акцент сделан на человеческую драму. Майор Багрышев — легенда розыска, но болезнь Альцгеймера постепенно лишает его памяти. Молодой стажёр предлагает сделку: он станет «оперативной памятью» наставника.

Получается крепкий дуэт — опыт и свежий взгляд против преступников. Сериал оценили за нестандартный ход: привычный жанр «про ментов» вдруг становится трогательным рассказом о старении, доверии и цене профессии.

Эти три проекта доказали, что криминальные драмы в России могут быть и зрелищными, и умными одновременно. Они не просто показывают преступления, а заставляют задуматься о времени, людях и цене выбора.

