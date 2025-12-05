Меню
Среди громких российских проектов 4 место в топе ИВИ занял этот турецкий сериал: опередил даже «Акушера» и «Скорую помощь»

5 декабря 2025 15:42
Кадр из сериала «Это море переполнится»

Популярнее, чем признанный хит «Далекий город».

Онлайн-кинотеатр ИВИ снова удивил: на четвёртое место в топе просмотров стремительно взлетел турецкий сериал «Это море переполнится». Проект ещё не успел обзавестись громкой репутацией, но зрители уже затянули его в тренды — видимо, соскучились по большим, всепоглощающим мелодрамам со вкусом Средиземноморья и семейных кровных историй.

Сюжет сериала «Это море переполнится»

В центре сюжета — Элени Мирьяно, которая приезжает в Трабзон лишь с одним намерением: узнать правду о своём происхождении. Типичная интрига для турецкого сериала? Возможно.

Но здесь семейная тайна — не аккуратно спрятанная шкатулка, а целый склад пороха, на котором десятилетиями сидят две враждующие семьи — Фуртуна и Кочари. Их клановая неприязнь давно стала правилом жизни, но прошлое упрямо возвращается.

Много лет назад Эсме и Адиль нарушили негласные границы и влюбились — красиво, ярко, но без права на будущее. Их пути разошлись, как расходятся в море две одинаково одинокие лодки. И вот теперь возвращение Элени заставляет их вновь встретиться. Но на этот раз речь идёт не просто о пережитой молодости — на кону правда, которая может перевернуть жизнь обеих семей.

Почему сериал так выстрелил на ИВИ

Турецкие драмы давно заняли свою нишу: смотришь одну серию — втягиваешься, на третьей не можешь остановиться. «Это море переполнится» держит эту планку: накал страстей, старые обиды, политые солью воспоминания и актёрский дуэт Улаша Туны Астепе и Дениз Байсал, который зрители любят ещё со времён «Внутри» и «Разбитых сердец».

Немаловажно и то, что сериал сочетает сразу три выигрышных формулы:

— тайна происхождения; — запретная любовь прошлого; — два клана, где каждый шаг может стать искрой.

Зритель получает полноценное эмоциональное меню — от тихих сцен на берегу Чёрного моря до громких столкновений семей, чья история давно перестала быть только их.

Что ждёт дальше

Пока ИВИ фиксирует рост просмотров, можно предположить: «Это море переполнится» станет новым турецким хитом года. Это тот случай, когда зрителю дают не просто мелодраму, а целый мир, где каждая серия — как новая волна, смывающая очередную тайну.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из сериала «Это море переполнится»
Анастасия Луковникова
