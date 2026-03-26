Среди десятков турецких сериалов в 2025 году зрители отдавали предпочтение этим трем: странно, но «Зимородок» в списке

Эти проекты уже вошли в сердца зрителей.

Медиалогия опубликовала список самых популярных сериалов в России за 2025 год, и турецкие проекты заняли в нем заметное место. Рейтинг составили на основе просмотров, поисковых запросов и обсуждений в интернете. Некоторые сериалы удерживали интерес зрителей до самого финала, а другие — наоборот, разочаровали поклонников неожиданными поворотами.

Вот три турецких проекта, которые оказались в числе самых обсуждаемых.

Зимородок — хит, который потерял рейтинги, но не фанатов

«Зимородок» занял седьмое место в общем рейтинге и стал самым популярным турецким сериалом в списке. Первый сезон проекта буквально взорвал рейтинги и долгое время оставался одним из самых обсуждаемых турдизи.

Однако третий сезон оказался менее успешным и был закрыт досрочно из-за падения интереса зрителей. Тем не менее поклонники продолжают защищать сериал и отмечают сильную актерскую игру, которая, по их мнению, перекрывает слабости сюжета.

Клюквенный щербет — сериал, который держится даже после смены актеров

«Клюквенный щербет» занял 11 место в общем рейтинге и продолжает удерживать стабильную аудиторию. Проект уже подходит к финалу четвертого сезона, а будущее сериала пока остается под вопросом.

Интересно, что несмотря на практически полную замену основного каста, сериал продолжает показывать достойные рейтинги даже на 120-й серии. Это редкий случай для турецких проектов, которые обычно теряют аудиторию после столь долгого эфира.

Далекий город — рекордный старт и постепенное падение

Сериал «Далекий город» оказался на 12 месте рейтинга. Первый сезон стал настоящим рекордсменом по просмотрам и быстро завоевал популярность среди зрителей.

Но во второй половине второго сезона интерес начал постепенно снижаться. Несмотря на это, проект по-прежнему остается одним из самых обсуждаемых турецких сериалов прошлого года.